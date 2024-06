Jouer d’un instrument ralentit le développement du cerveau des ados... et c'est bien !

L'ESSENTIEL La psychologue néerlandaise Lina van Drunen et son équipe ont examiné l’influence d’un environnement musical sur le développement cérébral de 500 paires de jumeaux âgés de 7 à 14 ans.

Les chercheurs ont constaté que "la pratique de la musique ralentit le développement du cerveau", ce qui, contrairement à ce qu’on pourrait penser, serait une bonne chose : le cerveau des jeunes musiciens se développe "plus longtemps" et "leur fenêtre d’apprentissage est plus large".

D’autres études ont montré que jouer d’un instrument permettait de "réduire le stress, de mieux réguler ses émotions ou encore de booster ses interactions sociales parce qu’on joue avec les autres".

"Les répercussions sur le cerveau d’un environnement désavantagé, comme le fait de grandir avec des facteurs de stress, ont été largement étudiées. Mais il existe peu d’enquêtes sur les effets des environnements enrichissants sur le plan cognitif, comme la musique."

Pour pallier ce manque, la doctorante en psychologie Lina van Drunen et son équipe à l’Université de Leyde (Pays-Bas) ont examiné l’influence d’un environnement musical sur le développement cérébral de 500 paires de jumeaux âgés de 7 à 14 ans.

Le cerveau des jeunes musiciens se développe plus lentement mais plus longtemps

Pendant six ans, les enfants ont subi trois IRM et effectué diverses tâches cognitives et comportementales, ainsi qu’une tâche de synchronisation sensorimotrice (SSM) pour mesurer la musicalité. Celle-ci consistait à évaluer à quel point les participants pouvaient bouger leurs doigts au rythme d’un métronome et de la musique.

"Nous avons observé que certaines régions du cerveau se sont développées plus lentement chez les jeunes qui étaient bons dans cette dernière tâche et pratiquaient un instrument de musique que chez les autres jeunes moins doués musicalement", explique Lina van Drunen dans un communiqué. C’est le signe, selon elle, que "la pratique de la musique ralentit le développement du cerveau", ce qui, contrairement à ce qu’on pourrait penser, "présente des opportunités uniques". Autrement dit, c’est une chance !

L’hypothèse des chercheurs est que le cerveau des jeunes musiciens se développe en réalité "plus longtemps" et que "leur fenêtre d’apprentissage est donc plus large". Un effet qui a déjà été observé "chez les jeunes amateurs qui jouent occasionnellement de la musique". Le fait qu'un environnement musical soit enrichissant pour le développement du cerveau est d’ailleurs cohérent avec les études qui ont montré que jouer d’un instrument permettait de "réduire le stress, de mieux réguler ses émotions ou encore de booster ses interactions sociales parce qu’on joue avec les autres".

Le cerveau s’adapte pour survivre au mieux à son environnement

A titre de comparaison, Lina van Drunen a également étudié l’impact de la pandémie de Covid-19 – soit un environnement stressant – sur le développement cérébral de ces mêmes 500 paires de jumeaux. Et constaté l’inverse, à savoir "le développement accéléré de certaines régions du cerveau, notamment associées aux interactions sociales et à la régulation du stress".

"Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, tempère la psychologue. Nos cerveaux semblent s'adapter pour survivre au mieux dans l'environnement dans lequel on grandit. La pandémie de coronavirus a obligé les jeunes à mûrir plus rapidement dans certaines régions [et] à trouver des moyens de maintenir des liens sociaux, ce qui est une preuve de résilience."