Jouer d’un instrument de musique, c’est bon pour le cerveau des personnes âgées !

L'ESSENTIEL Jouer d’un instrument de musique était associé à des performances nettement meilleures en termes de mémoire et de capacité à résoudre des tâches complexes.

Le piano serait l'instrument le plus efficace pour la santé cérébrale.

Des associations positives ont également été trouvées entre le chant et les fonctions exécutives.

On le sait : la musique a de nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit. Une nouvelle étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue International Journal of Geriatric Psychiatry, vient encore de le confirmer.

Mémoire, résolution de tâches : jouer du piano et chanter préservent le cerveau des seniors

Dans ces travaux, les chercheurs de l’université d'Exeter (Royaume-Uni) ont exploré les effets de la musique sur la santé cérébrale des seniors. "Cette étude est imbriquée dans la cohorte PROTECT-UK, qui collecte des évaluations informatisées de la fonction cognitive chez les adultes de plus de 40 ans", ont-ils précisé. Les participants ont été invités à remplir un questionnaire sur leur exposition à la musique, plus précisément le fait qu’ils jouent d’un instrument ou chantent dans une chorale, au cours de leur vie.

Les résultats ont montré que jouer d’un instrument de musique, en particulier du piano, améliorait la mémoire et la capacité de résoudre des tâches complexes, appelées "fonctions exécutives". Continuer à en jouer plus tard dans la vie offrait des avantages encore plus importants. Autre constat fait par les scientifiques : le chant était également lié à une meilleure santé cérébrale, bien que cela puisse être dû aux facteurs sociaux liés à l'appartenance à une chorale ou à un groupe.

"Encourager les personnes âgées à refaire de la musique plus tard dans la vie"

"Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour étudier ce lien, notre recherche indique que la promotion de l'éducation musicale constituerait un élément précieux des initiatives de santé publique visant à promouvoir un mode de vie protecteur pour la santé cérébrale, tout comme le serait le fait d'encourager les personnes âgées à refaire de la musique plus tard dans la vie. Il existe des preuves considérables du bénéfice des activités musicales en groupe pour les patients souffrant de démence, et cette approche pourrait être étendue dans le cadre d'un programme de vieillissement en bonne santé pour les seniors afin de leur permettre de réduire de manière proactive leur risque et de promouvoir la santé cérébrale", a conclu Anne Corbett, auteure de l’étude, dans un communiqué.