Pneumonie : un lien avec les prothèses dentaires ?

L'ESSENTIEL Les prothèses dentaires mal nettoyées peuvent constituer un terrain propice au développement d'agents pathogènes.

Ces microbes, contenus dans la salive, sont ensuite avalés et augmentent ainsi les risques de pneumonie.

Il est important de prendre soin de ses dents pour éviter d'avoir à porter une prothèse dentaire.

Les prothèses dentaires facilitent la vie de nombreuses personnes ayant perdu leurs dents. Cependant, des chercheurs de l'université de Cardiff (Royaume-Uni) mettent en garde les porteurs car il existerait un lien entre les prothèses dentaires et la pneumonie, "une cause fréquente de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées". Selon une étude de juin 2023, publiée dans la revue Journal of Medical Microbiology, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les surfaces des prothèses dentaires représentent un terrain fertile pour les agents pathogènes respiratoires et qu'elles pourraient ainsi augmenter le risque de pneumonie chez les personnes sensibles.

20 fois plus de bactéries sur les prothèses dentaires des patients souffrant de pneumonie

Pour les besoins de l'étude, les scientifiques ont collecté des échantillons de cavité buccale, de langue et de prothèses dentaires auprès de patients hospitalisés atteints de pneumonie. Ils ont ensuite comparé ces échantillons à ceux prélevés chez des personnes portant des prothèses dentaires mais ne souffrant pas de pneumonie. "Nous nous attendions à voir une différence, mais nous avons été surpris de constater que le nombre de bactéries potentiellement responsables de la pneumonie sur les prothèses dentaires était 20 fois plus élevé chez les personnes atteintes de pneumonie que chez celles qui n'en souffraient pas", a exposé le Dr Josh Twigg, auteur principal des recherches, dans un communiqué.

La salive est contaminée par des microbes nocifs aux poumons

Devant ces résultats, l’équipe a émis l'hypothèse que les prothèses dentaires pourraient contribuer à l'apparition de la pneumonie. Si elles ne sont pas nettoyées efficacement, leur surface peut permettre le développement de bactéries. Les porteurs de prothèses dentaires avalent alors de la salive contaminée par des microbes nocifs pour leurs poumons, entraînant une infection.

"On ne peut certainement pas dire que les personnes ont contracté une pneumonie parce qu'elles portaient des prothèses dentaires. L'étude montre simplement qu'il existe un lien", a précisé Josh Twigg.

Pour conclure, le médecin espère que davantage de patients se rendront régulièrement chez le dentiste pour des contrôles et s'informeront sur la meilleure façon de prendre soin de leurs dents, ils éviteront ainsi d'avoir à porter des prothèses dentaires.