Pneumonie : découverte de 621 souches dans plus de 50 pays

Pour mieux lutter contre la pneumonie, des chercheurs ont realisé une étude génomique sur la bactérie Streptococcus pneumoniae, découvrant 621 souches dans plus de 50 pays. Leur recherche internationale est publiée dans The Lancet Infectious Diseases. Financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, ce travail va aider à mettre au point de nouvelles stratégies vaccinales.

Nouvelles souches émergentes

Concrètement, les chercheurs ont séquencé l'ADN de plus de 20 000 échantillons de Streptococcus pneumoniae provenant de personnes infectées dans 51 pays. Des échantillons ont été prélevés avant et après l'introduction du vaccin contre la pneumonie, puis les séquences d'ADN et les dossiers médicaux ont été comparés. Cela permet de déterminer les changements dans la bactérie qui pourraient influer le vaccin contre le pneumocoque, et si de nouvelles souches émergentes pourraient avoir une incidence sur la gravité de la maladie.



Les chercheurs ont découvert 621 souches génétiques dans le monde. Ils ont également constaté que les taux de bactéries imperméables au vaccin ont augmenté après l'introduction du vaccin. Selon le professeur Stephen Bentley, directeur de l’étude, du Wellcome Sanger Institute : "la pneumonie est une grande menace pour la santé mondiale. Nous avons maintenant une vision sans précédent de la bactérie Streptococcus pneumoniae, la cause la plus fréquente de pneumonie bactérienne, et nous pouvons observer les évolutions qui entraînent l’échec du vaccin actuel. Cela fournira des informations cruciales pour la future stratégie de vaccination dans le monde entier, et aidera à sauver des vies".

16 000 morts par an

En France, 400 000 à 600 000 personnes contractent une pneumonie chaque année, et cause jusqu'à 16 000 morts. C’est la principale cause de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. La pneumonie est une infection des poumons, qui touche principalement les alvéoles pulmonaires. Souvent bénigne, elle est peut être responsable d'une mortalité élevée en cas d'infection invasive à pneumocoque.

