Misophonie : ce trouble touche un adulte sur cinq

L'ESSENTIEL La misophonie est un trouble caractérisé par des émotions négatives fortes liées à la perception des bruits du quotidien.

Selon une étude, 18 % des adultes vivant au Royaume-Uni souffrent de misophonie.

Le site handicap.fr estime que 15 % des Français sont touchés par ce trouble.

Quand une personne mâche ou renifle, cela émet des sons intolérables pour certaines personnes. Elles souffrent de misophonie, un trouble qui se caractérise par des émotions négatives fortes, comme la colère ou l'anxiété, liées à certains sons du quotidien.

La misophonie, un trouble courant

Une étude, publiée dans la revue PLOS, met en lumière qu'un adulte sur cinq souffre de misophonie. Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont enquêté auprès de 768 personnes vivant au Royaume-Uni. L'âge moyen des participants était de 46,4 ans. Parmi eux, seuls 13,6 % connaissaient le terme "misophonie" avant l'étude, 2,3 % s'identifiant comme atteints de ce trouble.

Les participants ont été invités à répondre à plusieurs questions concernant des sons du quotidien et à évaluer leur réponse émotionnelle et son intensité sur une échelle de 10 points. En même temps, ils devaient également montrer la façon dont ces bruits affectaient leur vie, la manière dont ils se percevaient ainsi que définir leurs relations personnelles et professionnelles. Enfin, les scientifiques ont développé des scores de seuil pour les symptômes.

Une intolérance aux bruits du quotidien

Sur la base de ces données, les chercheurs ont constaté que 18 % des participants à l'étude présentaient des symptômes sérieux de misophonie. En effet, certaines personnes se sentent piégées et impuissantes quand elles entendent des bruits courants et qu’elles ne peuvent pas s’en éloigner, de plus beaucoup se sentent coupables face à ces réactions.

"Il est important que notre étude ait révélé qu'une personne sur cinq au Royaume-Uni subit des réactions importantes de misophonie, mais seule une petite partie était au courant du terme, explique Silia Vitoratou, l’une des autrices de l'étude. Cela signifie que la plupart des personnes atteintes de misophonie n'ont pas de terme pour décrire ce qu'elles vivent. Notre équipe travaille dur pour (...) fournir aux cliniciens les outils dont ils ont besoin pour comprendre et évaluer efficacement la misophonie.”

"La misophonie est bien plus qu'être agacé par certains sons"

Les chercheurs précisent que les résultats d’une enquête menée au Royaume-Uni, ne s'appliquent pas à tous les pays et à toutes les cultures. "Notre enquête a mesuré la complexité de la maladie, déclare Jane Gregory, autre autrice de l’étude. La misophonie est bien plus que simplement être agacé par certains sons, c'est se sentir pris au piège ou impuissant lorsque vous ne pouvez pas vous éloigner de ces sons et manquer des choses à cause de cela. Il s'agit de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous dans la façon dont vous réagissez aux sons, mais aussi de ne rien pouvoir y faire. Cela peut être un tel soulagement de découvrir que vous n'êtes pas seul, que d'autres personnes réagissent de la même façon face aux sons.”

Selon le site handicap.fr, 15 % des Français souffrent de misophonie.