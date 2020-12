Comment gérer les courses de fin d'année avec son enfant ?

Pour certains parents, emmener leurs enfants faire des courses avec eux peut être un véritable parcours du combattant, source de stress et de conflit, en particulier en cette fin d’année. Pourtant, il est possible d'en faire une activité enrichissante et d'améliorer la relation.

Quelques règles pour passer un bon moment avec votre enfant

Si vous avez décidé d’emmener votre enfant avec vous pour faire des courses, il est préférable de préparer les choses en limitant à une heure ou deux au maximum pour ne pas le soumettre à une activité qui pourrait être stressante trop longtemps pour lui. Avant le départ, parlez-lui du ou des magasins que vous prévoyez et les raisons pour lesquelles vous souhaitez y aller.

Ensuite, n'hésitez pas à surveiller les signes d'agacement comme les pleurs, la mauvaise humeur, ou l'impatience, qui sont des réactions normales à cet âge et le signe qu'il faut rentrer. Vous pouvez aussi prévoir de faire une pause, et éventuellement proposer une gourde d'eau, une collation ainsi qu'un petit jouet qui l'aidera à patienter.

Transformer les courses en activité enrichissante

Quel que soit son âge, il est possible de rendre les courses plus ludiques :

- Utilisez le jeu pour le faire choisir entre deux objets par exemple.

- Montrez-lui l'exemple en expliquant que vous n'avez pas le choix d'attendre mais que le temps passera plus vite en discutant ou jouant.

- Apprenez-lui les règles de politesse en société en expliquant leurs importances pour qu'il comprenne l'effet positif.

- Parlez-lui de ce que vous achetez et pourquoi vous le faites.

- Faites-lui choisir un cadeau pour quelqu'un d'autre en pensant à la personne qui le recevra pour qu'il apprenne l'empathie.

Si bien sûr tous les enfants sont différents et ont leur propre tolérance, adaptez-vous à eux et tester différentes approches pour rendre ce moment agréable.

En savoir plus : "Allons faire les courses !" de Ramon Olivera, édition Deux Coqs d'Or.