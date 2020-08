Des lentilles pour bloquer la myopie chez les enfants

Porter des lentilles pour empêcher l’aggravation des troubles de la vue. C’est l’idée portée dans une recherche parue dans le Journal of American Medical Association. Des chercheurs ont mené une expérience avec 394 enfants âgés de dix ans en moyenne. Le port de lentilles de contact a permis de limiter la progression de leur myopie.

Les chercheurs ont réparti les enfants en trois groupes : le premier portait des lentilles de contact classiques, le second des lentilles bifocales à forte puissance et le dernier des lentilles bifocales avec une puissance moyenne. Ces dispositifs permettent d’avoir deux corrections : l’une pour la vision de loin, et l’autre pour la lecture.

Un net ralentissement de la myopie

Au début de l’étude, chacun des enfants a passé des examens de vue, puis régulièrement pendant trois ans. À l’issue de cette période, la vue des enfants a évolué différemment selon le groupe dans lequel ils étaient. Ceux qui portaient des lentilles simples ont eu une forte aggravation de leur myopie (-1.05 D), ceux qui portaient des bifocales de puissance moyenne ont eu des résultats légèrement meilleurs : leur vue a baissé de -0.89 D. Les enfants ayant porté les bifocales de forte puissance ont eu la plus faible aggravation de la myopie : -0.6 D. Par rapport au tableau utilisé pour examiner la vue, ces enfants arrivaient à lire deux lignes supplémentaires vers le bas, en comparaison aux autres.

Il n’y a pas d’âge pour porter des lentilles

L’auteur principal de l’étude, Jeffrey J. Walline, se réjouit de ces résultats dans le New York Times. D’après lui, “les lentilles de contact ont des avantages pour les enfants”. “Ils aiment l’aspect qu’elles ont, cela améliore leur estime d’eux-mêmes et elles facilitent leur participation à des activités et des jeux. En plus, elles permettent de ralentir la progression de la myopie, alors pourquoi ne pas les utiliser ?”. Le port de lentilles de contact chez l’enfant peut surprendre, mais le Syndicat national des ophtalmologistes confirme qu’il est adapté aux plus jeunes. “Nos enfants peuvent aussi être équipés, indique l’organisme sur son site. Mais il s'agira d'une adaptation plus délicate avec des contrôles plus fréquents. Il n'y a pas d'âge pour mettre des lentilles et il est fréquent d'adapter des jeunes myopes de 10 ou 11 ans." Pour ces spécialités, c’est une manière de “rendre le sourire" aux enfants myopes !