Un jeune homme annonce sur YouTube être atteint d'un cancer en phase terminale (VIDEO)

"L'espérance de vie n'est plus très longue. Du tout". Dans une vidéo émouvante, Daniel, un YouTubeur britannique plus connu sous le nom de PeeWeeToms, a annoncé qu’il souffrait désormais d’un cancer en phase terminale. Malgré plusieurs opérations, "la maladie est désormais dans tout mon corps. J’essaye de profiter du peu de vie qu’il me reste et de passer de bons moments avec mes proches", témoigne le jeune homme de 32 ans.



Carcinosarcome



En 2015, les médecins lui diagnostiquent un carcinosarcome. Cette tumeur cancéreuse (maligne) rare est formée d’un mélange de carcinome (cancer qui prend naissance dans la peau ou les tissus qui tapissent ou couvrent les organes) et de sarcome (cancer qui prend naissance dans les tissus conjonctifs qui entourent et soutiennent divers organes).



Très soutenu par ses fans depuis le début de sa maladie, Daniel a reçu de nombreux messages de soutien, dont celui du cosmonaute russe Oleg Artemyev. Ce dernier lui avait envoyé un message vidéo alors qu'il se trouvait dans la Station spatiale internationale (ISS). "Je ne sais pas comment c'est arrivé mais c'est incroyable. Je veux remercier la personne qui a rendu cela possible", a confié le jeune homme, très touché.

Choc traumatique véritable

"Le sujet, c’est celui de l’angoisse: que se passe-t-il, du point de vue psychologique, quand l’annonce d’un diagnostic de maladie grave propulse dans une situation qui consiste à vivre un instant comme étant le début du processus de sa propre mort, puisque c’est véritablement là que s’enclenche le début de la fin ? Vivre un tel instant ne peut pas être considéré comme un événement banal : cela va déclencher un choc traumatique véritable", explique dans Slate.fr Hélène Brocq, qui a exercé pendant dix ans en médecine palliative au CHU de Nice et a rejoint en 2005 le Centre de références pour les maladies neuromusculaires et la sclérose latérale amyotrophique (SLA).



Chez les adolescents et les jeunes adultes (15-44 ans) les cancers les plus fréquemment diagnostiqués sont les tumeurs des organes génitaux (testicule, col de l'utérus...), les cancers hématologiques et les mélanome (cancer de la peau). Les scientifiques estiment que, d'ici 2030, il y aura dans le monde environ 26,4 millions de nouveaux cas de cancer et 17 millions de décès dus à la pathologie par an.