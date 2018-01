Obésité

Une nouvelle molécule pour faire fondre les cellules graisseuses en surcharge

Et s'il y avait un médicament permettant de se débarrasser de l'excès de graisse sans avoir besoin de suivre un régime ? Selon une étude récente, le rêve de nombreuses personnes en surpoids pourrait se réaliser.

Perdre des graisses sans faire le moindre effort, voici l’un des rêves les plus fous des adeptes de la ligne.

Une équipe de chercheurs de l'Université du Texas révèle comment l'utilisation de petites molécules pour bloquer l'enzyme nicotinamide-N-méthyltransférase (NNMT) a entraîné la fonte des cellules adipeuses chez des souris obèses. Cette étude est parue dans Biochemical Pharmacology.

L'auteur principal de l'étude assure que cibler NNMT constitue un moyen efficace de lutter contre le surpoids et l'obésité.

Une approche innovante

La principale cause du gain de poids est un déséquilibre énergétique, dans lequel nous consommons plus de calories que nous en brûlons. Cela force le corps à stocker des graisses.

Au fur et à mesure que les tissus graisseux se développent, ils sécrètent de plus grandes quantités d'hormones et de signaux pro-inflammatoires responsables de plusieurs maladies chroniques, dont le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. « Bloquer l'action du frein à cellules adipeuses fournit un mécanisme innovant pour augmenter le métabolisme cellulaire de la graisse et réduire la taille des dépôts de graisse blanche blancs, détaille l’auteur de l’étude Harshini Neelakantan.

« Ces premiers résultats sont encourageants et soutiennent le développement de cette technologie en tant que nouvelle approche de la lutte contre les maladies métaboliques ».