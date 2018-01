Lypolyse

Un patch pour transformer les graisses et les faire fondre

Une nouvelle approche visant à réduire les graisses abdominales s'est révélée prometteuse dans les essais chez l’animal. Elle combine des médicaments connus pour transformer les graisses blanches stockant de l'énergie en graisse brune qui donne de l’énergie, mais sous forme locale.

Un nouveau patch permet de transformer les graisses statiques blanches en graisse brunes, celles que l’on peut brûler. Il présente une nouvelle façon de délivrer des médicaments, via un patch de micro-aiguille.

Cette approche innovante développée par des scientifiques de l'Université Technologique de Singapour a réduit le gain de poids chez les souris de plus de 30% sur quatre semaines. Le nouveau type de patch cutané contient des centaines de micro-aiguilles, chacune plus fine qu'un cheveu humain, qui sont chargées d'agoniste du récepteur adrénergique Bêta-3 ou d’hormone thyroïdienne T3 triiodothyronine.

De la souris à l’homme

Avec les micro-aiguilles intégrées dans la peau des souris, les graisses environnantes ont commencé à brunir en cinq jours, ce qui a contribué à augmenter la dépense énergétique. Les souris traitées présentaient également des taux de cholestérol sanguin et d'acides gras significativement plus bas que les souris non traitées. L’avantage est que les produits ne sont délivrés que localement car ceux-ci sont source de complication par voie générale.

« Ce que nous cherchons à développer est un patch indolore, discret, abordable et utilisable par tous », explique le professeur Chen, expert en obésité. Ces données pourraient encourager les études cliniques de phase I chez l'homme dans l'espoir que ces patchs de micro-aiguilles puissent devenir une modalité efficace et rentable pour la prévention ou le traitement de l'obésité.

L'équipe estime que son patch prototype a un coût matériel d'environ 3,50 $ US.