Des recherches coûteuses

Pour appréhender cette architecture génétique, les généticiens doivent multiplier les séquençages génomiques chez un grand nombre de personnes. Pour découvrir la mutation Shank3 en 2007, les chercheurs ont dû analyser l’ADN de 1 200 familles ayant au moins deux enfants autistes.

Un travail colossal qui coûte cher : séquencer le génome d’une seule personne s’élève à environ 1 000 euros. « Une partie des fonds du Pasteurdon nous permettrait de séquencer le génome d’un plus grand nombre de familles. C’est très important, car plus on aura les moyens de séquencer le génome de milliers de patients, plus on aura une photo très précise de l’architecture génétique », a expliqué le chercheur. Pour analyser l’ADN de 200 familles, son équipe aurait besoin de 250 000 euros.

Thomas Bourgeron : « Plusieurs initiatives aux Etats-Unis, en Europe et en France ont été créées pour partager les données... »

Ce montant paraît important, mais la dépense vaut le coup. Un essai clinique a été lancé à l’hôpital Robert-Debré (Paris) pour tester l’efficacité du lithium chez des patients porteurs de la mutation Shank 3. « Les premiers essais sont positifs. Nous allons donc débuter un essai clinique contre placebo et à l’aveugle », a indiqué Thomas Bourgeron.

« Dans l’autisme, une seule copie d’un gène est muté. Donc l’une des stratégies thérapeutiques que l’on peut mettre en place est de booster la copie normale pour qu’elle puisse compenser les défaillances de la version mutée », explique Thomas Bourgeron, qui souligne que tous les personnes atteintes d'autisme n'ont pas forcément besoin de traitements médicamenteux. « Il n’y a pas un autisme, mais des autismes. La génétique n’apportera pas toutes les solutions. La société doit être plus tolérante face à cette neurodiversité. »