Arnaque dangereuse

VIH : le sticker Jiftip ne protège pas contre la transmission

Les experts et l’association Aides alertent sur l’inefficacité du « sticker ». Il ne protège pas ni contre le VIH, ni contre les autres IST, et n’est pas non plus efficace comme contraceptif.

stockyimages/Epictura stockyimages/Epictura

Publié le 10.08.2017 à 17h32 A A Mots-clés : VIH préservatif contraception