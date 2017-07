La PrEP en pratique

Le Truvada® peut être prescrit par un médecin spécialiste dans le cadre d’une Autorisation de Mise sur le Marché pour son indication en PrEP depuis mars 2017.

Un renouvellement par le médecin généraliste est ensuite possible.

Deux types de schéma de prescription existent :

En continu, un comprimé de Truvada® toutes les 24h ;

A la demande, 1 prise entre 24h et 2h avant un rapport sexuel puis toutes les 24h tant que l’activité sexuelle se poursuit. Si l’activité sexuelle s’arrête, un comprimé doit être pris 24h, puis 48h, après la prise précédant le rapport. Si aucun comprimé n’a été pris dans les 7 derniers jours, la première prise doit alors en comporter deux pour améliorer l’efficacité préventive.

L’efficacité de ce traitement est obtenue au bout de 7 jours de prise continue pour les HSH, et de 21 jours pour les femmes. En effet, le médicament met plus de temps à pénétrer les tissus vaginaux.

Pour la prise à la demande cette efficacité préventive est obtenue dès lors que 2 comprimés sont pris au plus tard deux heures avant le rapport sexuel.