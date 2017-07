Des lois sévères

Mais la transparence n’est pas toujours facile. Comme l’ont montré les résultats de ce sous-groupe d’IPERGAY, un patient en couple stable, et contaminé lors de rapports extraconjugaux, aura tendance à garder le silence. L’instauration d’un « contrat » avec le professionnel de santé pourrait être une solution, propose Shona Dalal. Le patient se charge lui-même de l’annonce. Au-delà d’un délai sans nouvelles du partenaire, le soignant contacte à nouveau ce dernier.

Mais en France, l’adoption de recommandations risque de s’avérer délicate, reconnaît Marie Suzan-Monti. Il faudra, en effet, respecter les limites du secret médical et de la protection des données personnelles. Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) et la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sont tous deux consultés sur cette question.







Dans sa réflexion, le CNS pourra aussi s’inspirer des pays qui ont déjà franchi le pas. Car l’OMS elle-même recommande l’adoption de politiques plus incitatives à l’égard de la notification au partenaire.

Certains Etats ont fait le choix de la sévérité. En Floride, au Texas ou encore au Michigan, ne pas révéler sa séropositivité aux partenaires à risque, c’est encourir le risque de poursuites judiciaires. Au total, 21 pays ont opté pour une législation en ce sens. Ce que ne soutient pas l’OMS, qui plaide en faveur d’un libre choix.





Un cercle vertueux

La ville de Lisbonne a, pour sa part, opté pour une offre plus équilibrée. Le CheckpointLX, centre dédié à la santé sexuelle, propose un ordinateur aux personnes qui viennent d’être diagnostiquées séropositives. Le patient peut alors prévenir, anonymement par mail, ses partenaires à risque et les inviter au dépistage.

« C’est un moyen efficace d’atteindre les personnes infectées par le VIH mais qui l’ignorent », estime Shona Dalal. De fait, une revue systématique réalisée pour le congrès de l’IAS montre que la notification aux partenaires augmente considérablement le taux de dépistage, particulièrement si un professionnel de santé est impliqué dans l’annonce.

Et cela peut créer un cercle vertueux. L’exemple d’une travailleuse du sexe a été présenté lors de la session. Grâce à sa notification, 9 personnes séropositives ont été diagnostiquées. Parmi elles, une autre travailleuse du sexe, qui a permis la découverte de 5 autres cas. De quoi freiner durablement l’épidémie.

Mais cette annonce doit se faire rapidement après la découverte de séropositivité. Si le patient ne notifie pas dans la semaine suivant l’événement, il a peu de chances de le faire un jour. « Ce n’est pas sexy, ce n’est pas nouveau, mais c’est efficace », a conclu Shona Dalal.