La troisième stratégie vise elle aussi une protection large contre le VIH. Pour y parvenir, elle s’appuie sur des anticorps neutralisants, qui agissent sur les lymphocytes CD4 – ceux-là même qui sont attaqués par le VIH. « On a découvert, il y a quelques années, que certaines personnes infectées par le VIH peuvent produire des anticorps puissants, capables de protéger contre la grande diversité des virus », explique Pascal Poignard.

C’est sur cette spécificité que s’appuie la recherche sur les anticorps. « On essaie de comprendre pourquoi ces anticorps se comportent ainsi, pour pouvoir ensuite les déclencher par la vaccination », résume le Pr Poignard. Un travail de titan qui arrive à son terme. Aux études sur l’animal succèderont bientôt des essais chez l’homme.

La recette du vaccin parfait

Les experts du VIH le concèdent eux-mêmes : avant d’obtenir un vaccin « parfait », il faudra en passer par des formules plus partielles. Sur ce plan, les événements sont bien avancés. « Beaucoup de nouveautés vont prochainement passer chez l’homme, avec l’espoir qu’une réponse d’anticorps puisse protéger, explique Pascal Poignard. Il y a aussi des études sur l’autre versant de la stratégie vaccinale, du côté des cellules tueuses. »

Obtenir un vaccin « parfait » risque de s’avérer plus difficile, tant il demande de critères. Pour correspondre à cette appellation, le candidat doit être efficace dès la première dose, durer plusieurs années et occasionner peu d’effets secondaires. Mais les exigences ne s’arrêtent pas là. Son impact doit s’étendre à plusieurs sous-types du VIH, et répondre aux caractéristiques des pays les plus défavorisés. Donc pouvoir être stocké à température ambiante et administré avec d’autres souches, dans le cadre de campagnes plus larges.