AIDES

"Love baguette" : le sida risque d'avoir chaud aux miches !

Du 11 au 18 octobre, des boulangers vendront des baguettes en forme de ruban à 2 €, dont 1 € sera reversé à Aides pour des campagnes de prévention contre le VIH.

« Une baguette pleine d’amour pour mettre fin au sida ». C’est en effet ce que promet avec un brin d’humour l’association de lutte contre la maladie Aides. Du 11 au 18 octobre prochains, elle mettra en place un partenariat avec des boulangeries, qui vendront des baguettes en forme de ruban pour 2 euros, dont un euro sera reversé à l’association.

Entre les nouvelles thérapies, curatives ou préventives, et les recherches sur des vaccins, la lutte contre le sida progresse. Aujourd’hui, un malade traité ne transmet plus le virus. C’est donc du côté du dépistage que l’accent doit être mis. Et pour informer les 30 000 Français séropositifs qui s’ignorent, il reste du pain sur la planche.





Du pain de campagne

Les fonds levés par l’association y seront donc consacrés. Aides espère ainsi faire plus que les quelques 40 000 dépistages annuels réalisé lors des habituelles campagnes de prévention. Si seulement 0,1 % des pains vendus cette semaine-là étaient des Love Baguettes, 221 000 euros seraient récoltés.

« Imaginez : si toute personne séropositive était dépistée et traitée correctement, la transmission du virus serait instantanément enrayée, et l’épidémie s’éteindrait en quelques années, résume Aurélien Beaucamp, président de AIDES. Grâce à la Love Baguette, chacune et chacun d’entre nous peut contribuer sans se ruiner à rendre concret cet immense espoir. »