Essai clinique en cours

VIH : un candidat-médicament cible les réservoirs

Les réservoirs à VIH pourraient être éradiqués. Un candidat-médicament s’y attaque. Il réduit le nombre de copies du virus dans certaines cellules du sang.

Le candidat-médicament n’a pas encore de nom, juste un code. Mais il est très attendu. Et pour cause, ABX464 a l’ambition de s’attaquer aux réservoirs du VIH. Aucun des médicaments aujourd’hui disponibles n’y est encore parvenu. Un essai clinique de phase IIa est en cours en Belgique, en France et en Espagne. La société qui le dirige, Abivax, a communiqué des données préliminaires qui semblent encourageantes.





La charge virale recule

Le candidat-médicament a été testé sur 30 patients séropositifs pendant 28 jours. Pour empêcher la propagation du virus, ABX464 stoppe la production de protéines virales dans le noyau des lymphocytes, cellules hôtes du VIH. Parmi les volontaires, certains ont reçu la molécule, en plus de leur trithérapie habituelle, et les autres un placebo.

ABX464 est bien toléré et ne provoque pas d’effets indésirables graves. Il permet surtout un recul de la charge virale. Les coordinateurs de l’étude se sont concentrés sur un biomarqueur qui permet d’observer l’évolution des réservoirs à virus : la quantité d’ADN viral dans certaines cellules immunitaires sanguines. Le nombre de copies recule de 40 % en moyenne.

« C’est la première fois que nous observons un signal (…) démontrant qu’il serait possible de réduire les réservoirs de VIH chez les patients, » se félicite l’un des investigateurs en Belgique, le Pr Linos Vandekerckhove. C’est un bon signe, puisque la charge virale affecte la progression de l’infection. Mais cette réduction reste insuffisante et devra être corrigée à l’avenir.