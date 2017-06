Pour convenance

Autoconservation d'ovocytes : l'Académie de médecine favorable

La congélation d'ovocytes est autorisée uniquement à des fins médicales. De nombreuses françaises partent donc à l'étranger pour préserver leur fertilité.

L’Académie nationale de médecine se prononce en faveur de l’autoconservation des ovocytes pour convenance personnelle. Une prise de position progressiste rendue public ce lundi 13 juin, à quelques jours de la publication d’un avis très attendu du comité consultatif national d’éthique (CCNE) sur l’ouverture de l’aide à la procréation médicale (AMP) à toutes les femmes.

Mais les débats sur ce sujet polémique ont été houleux. Il aura fallu plus d’un an et demi de travail aux académiciens – médecins, pharmaciens ou encore biologistes - avant de procéder au vote. Le texte a été adopté à une majorité toute relative avec 54 voix pour, 12 contre et 22 abstentions.



Inégalités

Il faut dire que les membres de l’Académie n’y vont pas de main morte pour critiquer la législation en vigueur dans notre pays. Comme ils le rappellent en introduction, seules les jeunes femmes atteintes d’un cancer ou menacées d’une insuffisance ovarienne prématurée peuvent avoir recours à la vitrification des gamètes.

Les femmes « soucieuses de préserver leur fertilité et sans projet immédiat de grossesse » partent alors en Espagne, Belgique ou encore Royaume-Uni pour conserver leurs ovocytes. Un départ injustifié pour l’Académie. « Si l’on accepte d’aider par AMP les femmes qui sont devenues hypofertiles pour avoir délibérément reculé l’âge de leur grossesse […], l’autoconservation pour soi-même des ovocytes pratiquée dans la même logique ne déroge pas à l’éthique », estime l’institution. Elle dénonce également l’inégalité avec les hommes qui peuvent faire conserver leur sperme dans des cliniques privées sur simple ordonnance.