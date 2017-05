Cartographie interactive

Un médecin sur 10 exerce en France avec un diplôme étranger

En 2017, plus de 22 000 médecins exerçant en France ont été diplômés à l'étranger, contre 14 000 en 2010. Un hausse qui a compensé la baisse des effectifs de praticiens.

Au cours des 7 dernières années, le nombre de médecins diplômés à l’étranger mais exerçant en France a augmenté de 4 points, révèle la nouvelle cartographie interactive du Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom). Cet outil apporte une évaluation fine de la démographie médicale selon la spécialité, la région, le mode d’exercice ou encore le genre, et permet de mieux mesurer les disparités dans les territoires.

Et pour la première fois, l’Ordre présente des données précises sur le nombre de médecins diplômés à l’étranger et leur installation sur le territoire. En 2017, près de 22 500 praticiens exerçant une activité régulière (hors remplacements et retraités) ont été diplômés dans l'Union européenne (UE) ou hors de l’UE.

Parmi les 196 000 médecins en activité, les médecins étrangers représentent environ 11 % des effectifs, contre 7 % en 2010.