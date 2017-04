Le centre accueillera-t-il des généralistes et des spécialistes ?

Dr François Dima : Dans un premier temps, il n’y aura que des médecins généralistes retraités depuis moins de 5 ans qui travailleront dans le centre. Mais dans un second temps pourquoi pas. Nous avons déjà reçu des propositions de médecins spécialistes pour y travailler. C’est un projet nouveau et innovant qui est compliqué à mettre en route, donc nous préférons y aller par étape. Mais c’est une hypothèse que l’on garde en tête.

Comment expliquez-vous l’engouement de vos confrères ?

Dr François Dima : La première des raisons tient essentiellement à la façon de travailler dans ce centre. On ne leur propose pas de faire un quart-temps ou un mi-temps mais de travailler quand ils le veulent. Il y aura un planning de garde, et les médecins s’arrangeront entre eux de sorte qu’il y ait toujours des médecins.

Et puis vous savez les médecins de la vielle génération sont nostalgiques quand ils quittent leur patientèle, donc avoir la possibilité de travailler de temps et temps est une idée qui les a séduit. Ils vivent aussi très mal le fait que des patients n’aient pas accès aux soins.

Et du côté de la jeune génération, qu’en pense-t-on ?

Dr François Dima : Cela ne leur pose aucun problème puisque cela ne va pas à l’encontre de leur exercice. On espère qu’on arrivera à en faire un terrain séduisant qui leur donnera envie de rester à Laval ou dans le département. En outre, la maison de santé va petit à petit devenir pluridisciplinaire. On est très en avance dans notre département sur ce sujet là. Et c’est vraiment la demande des jeunes.

Pensez-vous que ce modèle de maison de santé puisse être adopté sur d’autres territoires ?

Dr François Dima : C’est un projet qui est potentiellement départemental, c’est-à-dire que dans les zones qui souffrent du manque de médecins on peut imaginer ouvrir d’autres consultations. Il faut bien comprendre que ce projet n’est pas une réponse aux problèmes de la démographie médicale. C’est une réponse temporaire à une situation d’urgence devant laquelle nous sommes très démunis. Ce n’est pas l’avenir de la médecine de faire retravailler les retraités mais on sait que dans les 7 à 10 qui viennent la situation va être très compliquée dans de nombreux départements, et la seule solution pour que la population ait accès aux soins de premiers recours sera de faire appel à nos retraités.