Trois filles, trois garçons

Etats-Unis : des sextuplés après 17 ans d'infertilité

Un couple a donné naissance à 6 enfants après de longues années d'infertilité. L'accouchement a nécessité l'intervention de 40 professionnels de santé.

« Ce n’est pas tous les jours que l’on voit des parents rentrer à la maison avec des sextuplés. » Ronald Ramus, directeur du département de la maternité du VCU centre médical (États-Unis,Virginie), n’est pas le seul à être ému. Le 11 mai, une équipe de médecins et d'aide-soignants a assisté à la naissance des six enfants d'Adeboye et Ajibola Taiwo, un couple nigérien qui essayait de procréer depuis 17 ans.

En novembre dernier, les Taiwo apprennent avec joie qu’ils attentent des quadruplés. Mais ce n’est que lors de leur arrivée au VCU centre médical en janvier, qu’ils apprennent qu’ils donneront finalement naissance à six enfants.

24 % de quintuplés sur 4 millions de naissances

L’accouchement, qui s'est déroulé par césarienne, a nécessité l’intervention de plus de 40 professionnels, dont des experts en médecine néo-natale, des assistants sociaux, des nutritionnistes et un cardiologue. Tous les bébés et leur maman vont bien.

« L'équipe s'est rapidement rassemblée pour commencer la gestion prénatale et la planification de l’accouchement, y compris les exercices de pré-accouchement et de réanimation », a précisé Susan Lanni, MDD, spécialiste de la maternité et du foetus au centre médical VCU.

Selon le Centre de lutte contre les maladies et prévention, sur les 4 millions de naissances aux Etats-Unis recensées en 2015, seuls 24% concernent des grossesses multiples à 5 enfants (quintuplés) ou plus.