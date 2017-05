Lutte anti-vectorielle

Cet appel à la prudence s’accompagne d’une mise en œuvre du dispositif de surveillance des moustiques tigres, insecte vecteur de la dengue, le Zika ou encore le chikungunya, sur l’île de La Réunion mais aussi tous les territoires de France. Lancé le 1er mai, ce plan vise à enrayer la propagation du nuisible en détectant les zones où il s’est installé et en sensibilisant la population aux gestes préventifs (éliminer eaux stagnantes, et récipients pouvant servir de lieux de ponte).

En cas de symptômes (forte fièvre, maux de tête, courbatures, nausées et vomissements), il est impératif de consulter un médecin. Celui-ci prescrira des examens sanguins afin de déterminer la cause virale. Ces signes peuvent indiquer une infection par la dengue mais aussi ces maladies cousines que sont le Zika et le chikungunya.