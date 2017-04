Etude réalisée à l’Oktoberfest

Les arythmies cardiaques augmentent avec la quantité d'alcool consommée

La consommation excessive d'alcool est associée à un risque d'arythmie cardiaque. Chez les buveurs de bière de Munich, le risque grimpe avec le nombre de chopes.

Organiser une étude lors de la fête de la bière, il fallait oser. La question ne s’est pas posée pour les chercheurs de l’hôpital universitaire de Munich (Allemagne). Electrocardiographe et alcootest sous le bras, ils se sont rendus au célèbre Oktoberfest, à la rencontre des amateurs de bière. L'objectif : déterminer le lien entre excès d'alcool et troubles du rythme cardiaque. Quel meilleur endroit, en effet, pour répondre à cette question ?

Leur audace a payé. Les travaux menés lors du festival montrent, dans l’European Heart Journal, une association entre la consommation d’alcool et un risque d’arythmie cardiaque. La bière a sans doute aidé les 3 000 volontaires à participer à ces recherches. Au long des 16 jours de festival, ces fêtards ont absorbé des quantités variables d’alcool – tout en respectant la limite légale allemande. Dans le même temps, ils ont rencontré les chercheurs et réalisé des électrocardiogrammes ainsi que des tests d’alcoolémie.





Le risque augmente avec les verres

Les résultats donnent le vertige, et l’alcool n’en est pas responsable. En temps normal, 1 à 4 % de la population présente une arythmie cardiaque. Au sein de l’Oktoberfest, plus de 3 personnes sur 10 en souffrent. Parmi eux, un quart a un rythme accéléré, appelé tachycardie sinusale.

Plus l’alcool coule dans les veines des volontaires, plus ils sont à risque d’arythmie. Ainsi, pour chaque gramme d’alcool en plus par kilogramme de sang, la probabilité d’anomalie du rythme grimpe de 75 %. Mais les chercheurs se sont arrêtés à 3 grammes d’alcool par kg de sang. Au-delà, aucune information.

La limite reste tout de même respectable. « Trois grammes d’alcool par kilogramme de sang représente une consommation d’alcool très élevée, à la limite de l’intoxication, rappelle le Dr Stefan Brunner, premier auteur de l’étude. Peu de personnes peuvent le tolérer. » Et pour cause : à jeun, il faut absorber environ 6 litres de bière pour atteindre ce seuil. Le ventre plein, il faudra en ingérer 10 litres. Même les plus enthousiastes buveurs auront donc du mal à atteindre de seuil.