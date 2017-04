Etude clinique

Clinique spatiale : 16 000 euros pour passer deux mois au lit

Le Medes est à la recherche de cobayes pour la 2éme phase de son étude clinique de simulation de l'impesanteur.

Etude scientifique recherche hommes bien-portants (et aimant passer du temps au lit). La clinique spatiale de Toulouse (Medes) est à la recherche de cobayes pour la 2ème phase de son étude clinique de simulation de l'impesanteur. Avec comme particularité que les candidats devront passer deux mois alité, la tête légèrement inclinée vers le bas.

« L'objectif de l'étude est de tester dans des conditions similaires aux vols habités dans l’espace une méthode de prévention destinée a atténuer les effets indésirables de l’impesanteur sur le corps humain et préparer les astronautes à leur retour sur Terre », comme l'explique le communiqué du Medes.



Cette méthode est un « complément alimentaire antioxydant et anti-inflammatoire (mélange d’extraits naturels polyphénoliques de plantes alimentaires) que les volontaires devront prendre plusieurs fois par jour sous forme de gélules », précise le communiqué.



Au programme de cette étude qui dure 3 mois et se déroule en 3 phases : 15 jours de mesures en amont de l’alitement sur chacun des volontaires; 2 mois d’alitement; 15 jours de récupération au cours desquels de nouvelles mesures sont effectuées pour étudier les effets de l'alitement



Une première vague de 10 hommes a déjà débuté cette étude clinique en janvier. Pour postuler au deuxième essai, les critères de sélection sont très stricts. Il faut être un homme de 20 à 45 ans, en parfaite santé, non fumeur, avec un indice de masse corporelle (IMC) entre 22 et 27. Les volontaires doivent également pratiquer une activité sportive régulière, et ne pas avoir d'allergie ni de restriction alimentaire. Pour supporter l'alitement prolongé et les différents tests, l'indemnité proposée aux participants est loin d'être symbolique : 16 000 euros versé sur 4 ans.

16 équipes scientifiques participent à l'expérience et s'intéressent aux modifications induites par l'alitement et les effets de la méthode de prévention testée sur les domaines suivants : le métabolisme, le système cardiovasculaire, le muscle, l'os, l'immunologie, le système neurosensoriel ou encore le sommeil.



Pour ceux qui sont prêts à partir à l'aventure depuis leur lit, il est possible de contacter le Medes au 05.62.17.49.65 ou au 05.62.17.49.63.