Fertilité : tester la qualité de son sperme avec un smartphone

Des chercheurs ont mis au point un test permettant d'évaluer la qualité de son sperme grâce à un dispositif connecté à un smartphone.

Décidément, votre smartphone n’a jamais été aussi proche de vous. Objet incontournable de la vie intime, il mesure les cycles menstruels, l’activité sexuelle… et désormais la qualité du sperme. Des scientifiques ont ainsi annoncé avoir mis au point un système connecté à un téléphone intelligent permettant d’évaluer la qualité des gamètes masculins, fournissant ainsi aux hommes un test de fertilité à domicile facile, rapide et peu onéreux.

Les travaux certifiant la qualité du dispositif ont été publiés dans la revue américaine Science Translational Medicine. L’équipement est constitué d’un dispositif optique relié à un smartphone et à une puce électronique sur laquelle l’homme est invité à poser un échantillon de sperme.

Au bout de six opérations très simples à réaliser et détaillées dans le mode d’emploi, l’utilisateur peut avoir accès en cinq secondes à des résultats aussi précis que ceux émanant d’un laboratoire. Ces opérations permettent ainsi de mesurer la concentration du sperme, la mobilité et le nombre total de spermatozoïdes.





"Comme un test de grossesse"

Pour garantir l’efficacité du test, les chercheurs ont analysé 350 spécimens de sperme dans une clinique de fertilité. Ils ont ensuite comparé leurs données avec celles obtenues par le biais de la méthode d’analyse traditionnelle, à savoir, le microscope. L’efficacité est évaluée à 95 %.

« Notre analyse permet d'analyser un échantillon de sperme liquéfié, non purifié et non traité avec un temps de traitement moyen inférieur à cinq secondes et de fournir à l'utilisateur une évaluation de la qualité du sperme basée sur l'Organisation mondiale de la santé (OMS) », précisent les chercheurs.

La plateforme, baptisée Fertilex, ne devrait pas coûter plus de cinq dollars de matériel, anticipent les chercheurs – le dispositif n’en est encore qu’au stade de prototype. Une application pour smartphone permettant de guider les utilisateurs pour chaque étape du test viendra accompagner la commercialisation.

« Notre objectif était de trouver une solution pour faciliter le test d'infertilité masculine en le rendant aussi simple et bon marché que possible, comme le test de grossesse », ajoutent encore les auteurs.

A travers le monde, plus de 45 millions de couples ont des troubles de la fertilité ; les hommes en sont à l'origine dans environ 40 % des cas. « Actuellement les hommes doivent fournir du sperme dans un hôpital ce qui est une situation souvent stressante et embarrassante ». Désormais, ils seront seuls avec leur smartphone.