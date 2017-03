Un virus menaçant

Après une demi-heure d'activation thermique, le smartphone photographie le résultat, en analyse la couleur et l’éclat renvoyé. C’est alors que le diagnostic peut être établi. Simple, mais efficace. Nul besoin de détenir le dernier iPhone pour installer cet algorithme. « Il existe des milliards de smartphones dans le monde, même dans les pays en développement, et cet outil ne nécessite pas le modèle le plus récent sur le marché, signale Aashish Priye. Il faut seulement un capteur optique et la possibilité d’installer l’application. »

L’arrivée d’un outil de discrimination rapide serait aussi utile pour faire le tri entre les différentes infections transmises par le moustique. Car en Amérique latine, où Zika a largement circulé, d’autres virus similaires co-existent : la dengue et le chikungunya.

Etablir la différence est d’autant plus difficile que les symptômes sont sensiblement les mêmes : fièvre, douleurs musculaires, maux de tête. A une nuance près, le virus Zika est à l’origine d’anomalies fœtales graves (microcéphalie, troubles neurologiques…) et ne provoque pas de symptômes dans une majorité de cas.