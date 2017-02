La prise de poids n’est pas une fatalité, même après la ménopause. Inverser la tendance est même possible, comme le montre une étude menée par l’Université de Grenade (Espagne). Une activité physique régulière permet de perdre quelques kilos. Avec un bénéfice inattendu : cette bonne habitude allège aussi les bouffées de chaleur, expliquent les chercheurs dans Menopause.

La ménopause est souvent synonyme de mal-être. Il faut dire que le bouleversement hormonal qui se produit est accompagné de symptômes lourds : bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, troubles de l’humeur… et prise de poids. En moyenne, dans les cinq ans qui suivent son déclenchement, les femmes prennent 500 grammes par an sur la balance. Cela est dû à la chute du taux d’œstrogènes, qui provoque une augmentation de l’appétit et une modification de la répartition des graisses.





20 semaines d’activité

Ce tableau est sombre, mais pas inéluctable. L’étude menée en Espagne porte sur 234 femmes ménopausées, âgées de 45 à 64 ans. Toutes étaient sédentaires depuis au moins un an et ont rejoint un programme d’activité physique de 20 semaines. L’effort a payé. Au terme de l’étude, les volontaires ont perdu un peu de poids et leur capacité cardio-métabolique s’est améliorée. Petit bonus non négligeable : cet exercice physique favorise un recul des bouffées de chaleur et des variations de l'humeur.

Rester actif est d’ailleurs vivement recommandé aux femmes, et pas uniquement à cause des bouffées de chaleur. Un exercice physique régulier réduit le risque de maladies liées au vieillissement et à la sédentarité (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires…).