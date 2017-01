Des liens en plus

Loin des clichés, les données recueillies par les scientifiques ont permis de brosser un profil des auteurs et utilisateurs de ces sites. « Personne ne se retrouve là par hasard, insiste Paola Tubaro. Ceux qui y viennent sont soit des patients, soit des personnes qui ont déjà des symptômes et tentent de mettre des mots dessus. »

Appartenir à une communauté de patients en ligne n’exclue pas une sociabilité « dans la vraie vie ». Les données indiquent que la plupart des personnes interrogées entretiennent des liens forts avec des personnes de leur entourage ; plus de la moitié sont dans une relation de couple. Mais beaucoup soulignent aussi que parler de leur maladie avec leurs proches est compliqué, voir impossible. Les liens qui se nouent sur la toile sont alors solides et précieux: « échanger avec ses pairs sur une maladie est souvent rapporté comme un bienfait par ceux qui appartiennent à une communauté de patients. Il en va de même dans le cadre des TCA », relève Paola Tubaro.

Concernant l’apologie de l’anorexie supposément faite par ces sites, elle serait bien loin d’être la norme. « C’est avant tout de la souffrance qui est affichée. Oui les personnes parlent de ce qu’elles vivent, et le partagent mais il n’y a pas de volonté d’inciter à quoi que ce soit. Et il faut noter une évolution des sites au fil des années », insiste la chercheuse. Parmi les témoignages recueillis, certains patients soulignent même le rôle de ces échanges « on line » dans leur parcours de soin. Encouragements pour accepter une hospitalisation, soutien en cas de rechute, partage d’adresses de centres ou de thérapeutes.

Communiquer pour mieux soigner

Si diffuser les résultats de la recherche est important pour changer le regard de la société sur ces troubles du comportement et ceux qui en souffrent, cela peut aussi faire évoluer la prise en charge par les soignants. Les premiers résultats du projet ANAMIA ont été présentés à la fin de l’année 2012, lors d’un symposium à la Bibliothèque nationale de France (Paris). A partir de ce moment, les deux sociologues ont noté un changement dans leurs échanges avec certains professionnels de santé. « Ils connaissent les TCA bien mieux que nous, c’est indéniable, souligne Paola Tubaro. Par contre beaucoup des aspects abordés dans notre recherche leur étaient totalement étrangers. »

Au cours de leur enquête, les chercheurs ont croisé des médecins hostiles aux sites « pro ana », sans pourtant en connaître grand chose : « dans le doute, ils préfèrent adopter un principe de précaution, et les déconseiller », note la sociologue. Elle se réjouit cependant qu’au fil du temps, leurs travaux aient fait changer les mentalités. « Aujourd’hui, on peut réellement envisager qu’Internet devienne un moyen d’enrichir l’offre de soin disponible pour ces patients, et donc un outil de plus dans l’arsenal des soignants ».

Au Royaume-Uni, l’association beat a instauré des groupes de parole en ligne. Un modérateur est toujours présent durant la session. « C’est un concept qui peut aider à faire le premier pas, pour ceux qui n’osent pas aller à des réunions traditionnelles. Mais surtout c’est très utile à ceux qui de toute façon n’y ont pas accès. »

Car c’est un fait, l’offre de prise en charge pour les patients atteints de TCA n’est pas pléthorique dans l’Hexagone. Une patiente raconte même être venue travailler à Paris pour avoir un meilleur suivi. Mais habitant en proche banlieue, elle s’est retrouvée à nouveau dans un désert médical. La géolocalisation des utilisateurs de ces sites indique ainsi qu’une partie importante de la demande de soins reste insatisfaite. Loin de l’image des malades dans le déni et le rejet des traitements, cette enquête à mis au jour « une communauté de personne en détresse, qui rencontrent des difficultés importantes à accéder à des soins e qualité, qui se heurtent à une compréhension incomplète de leur condition, et qui articulent besoin de soutien et quête d’information » concluent les auteurs. Un constat qui, espérons-le, inspirera positivement les prochaines propositions de loi pour « lutter contre l’anorexie »…

* Editions Presses de Mines, 19euros