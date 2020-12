Les Symptômes

Mal au dos : la dorsalgie haute vient souvent du cou

La dorsalgie, ou mal de dos touchant la colonne vertébrale dorsale, est moins fréquente que la lombalgie mais doit être explorée plus systématiquement que la lombalgie. L’analyse des causes est très liée à la topographie, banale quand elle est localisée à la colonne dorsale haute, plus délicate à la colonne dorsale moyenne et basse, et difficile à traiter en cas de dorsalgie diffuse.

iStock/fizkes

Publié le 21.12.2020

Mal au dos : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Une rachialgie est un mal de dos ou une douleur (ou « algie ») de la colonne vertébrale. Une dorsalgie est une douleur de la colonne dorsale, c’est-à-dire le segment de la colonne vertébrale compris entre la 7ème vertèbre cervicale et la 1ère vertèbre lombaire (vertèbres T1 à T12). Une « rachialgie vertébrale commune » est une maladie de la colonne vertébrale dont l'origine dégénérative (arthrose, atteinte discale) est la plus fréquente. Qu'est-ce qu’une dorsalgie ? Les dorsalgies sont des douleurs ressenties en regard de la colonne vertébrale dorsale c’est-à-dire un mal de dos à la partie postérieure du thorax (en regard des vertèbres dorsales T1 à T12). Elles sont beaucoup plus rares que les lombalgies ou les cervicalgies. Contrairement à la lombalgie, la dorsalgie mécanique est peu fréquente : les examens complémentaires d'imagerie appropriés doivent donc être prescrits très rapidement.

Les dorsalgies hautes ont le plus souvent pour origine des lésions mécaniques de la colonne cervicale, de la colonne dorsale et ses articulations costo-vertébrales. Mais le risque principal à la colonne dorsale moyenne ou basse est de méconnaître une atteinte d’un organe du thorax ou du ventre avec des douleurs viscérale « référées » (ou projetées) au niveau de la colonne dorsale ou une atteinte infectieuse, inflammatoire, microcristalline ou tumorale.

