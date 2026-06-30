Cette infection oculaire touche un tiers de la population mondiale

La toxoplasmose est souvent connue des femmes enceintes. Cette infection peut avoir de graves conséquences sur le fœtus. En réalité, elle peut toucher toute la population, et entraîner la cécité. Dans la revue PLOS, des scientifiques appellent à agir pour mieux la prévenir.

Qu’est-ce que la toxoplasmose oculaire ?

"Bien qu'elle soit souvent considérée comme une conséquence inévitable des interactions quotidiennes entre humains et animaux, la toxoplasmose peut être prévenue et maîtrisée", alertent-ils. D’après leurs recherches, un tiers de la population mondiale est infecté par le parasite Toxoplasma, responsable de la toxoplasmose oculaire. Différentes situations peuvent conduire à l’infection : consommation de viande mal cuite, de produits alimentaires ou d'eau contaminés ou encore exposition aux excréments de chats. "Chez la femme enceinte, l'infection peut être transmise au fœtus, entraînant une fausse couche ou des lésions cérébrales et oculaires irréversibles, poursuivent les auteurs. De nombreux enfants touchés développent des troubles de la vision qui s'aggravent avec le temps."

Pour João Furtado, co-auteur de cette étude et ophtalmologiste à l'Université de São Paulo, cette maladie est souvent mal comprise. "La toxoplasmose est souvent perçue comme une fatalité, alors même que ses voies de transmission sont bien identifiées et qu'il est possible de la prévenir et de la contrôler", indique-t-il. Il explique que les formes les plus graves, dont la perte de la vue, sont plus fréquentes lorsque l’accès aux soins de santé, à une alimentation sûre, à l'eau potable et à un suivi prénatal est difficile.

Toxoplasmose : des scientifiques souhaitent qu'elle soit reconnue comme une maladie tropicale négligée

Avec ses co-auteurs, ils appellent à reconnaître la toxoplasmose oculaire comme une maladie tropicale négligée. Cette catégorie est définie comme "un groupe diversifié d’affections qui sévissent principalement dans les zones tropicales, où elles prolifèrent au sein des communautés pauvres" par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "Elles sont qualifiées de 'négligées' car elles ne sont pratiquement pas prises en compte dans l’action mondiale en faveur de la santé", indique l’OMS.

Pour ces spécialistes, cette reconnaissance permettrait de "réaliser des progrès significatifs en matière de prévention et de prise en charge de cette infection". De fait, cela pourrait débloquer des fonds pour la recherche, la prévention et le traitement. "D'autres maladies ont connu des progrès rapides après leur classification en tant que maladie tropicale négligée (MTN), notamment une amélioration des résultats en matière de santé", préviennent-ils.