Cancer : pourquoi le risque est plus élevé chez les célibataires ?

Le mariage pourrait avoir un impact sur le risque de cancer. C’est la conclusion d’une étude parue dans la revue spécialisée Cancer Research Communications. Ses auteurs constatent que les adultes n'ayant jamais été mariés présentent un risque significativement plus élevé de développer un cancer, en comparaison à ceux qui ont été mariés. "Ce risque accru concerne la quasi-totalité des principaux types de cancer et est particulièrement marqué pour les cancers évitables, c'est-à-dire ceux liés aux infections et au tabagisme", précisent-ils.

Quels sont les liens entre le statut marital et le risque de cancer ?

Des études précédentes ont démontré que le mariage est associé à un diagnostic de cancer plus précoce et à une meilleure survie. "Les personnes mariées bénéficient souvent, mais pas toujours, d'un meilleur soutien, d'une plus grande stabilité financière et sont plus susceptibles de suivre leur traitement", indique l’équipe. Mais ces travaux portaient généralement sur la période suivant le diagnostic, et non pas sur les facteurs de risque. "Nous voulions savoir qui est le plus susceptible de développer un cancer : les personnes mariées ou les personnes célibataires ?", interroge l’auteur principal de cette nouvelle étude, Paulo Pinheiro.

Les personnes célibataires sont plus à risque de développer certains cancers

Pour répondre à cette question, le chercheur et son équipe ont analysé un vaste ensemble de données : cela représentait plus de 4 millions de cas de cancer. Les chercheurs ont classé l'état matrimonial des participants en deux catégories : les personnes mariées ou ayant été mariées (soit les personnes mariées, divorcées et veuves) et celles n'ayant jamais été mariées. "Les adultes n'ayant jamais été mariés présentaient des taux de cancer nettement supérieurs à ceux des personnes mariées ou ayant été mariées", concluent-ils. Pour certains cancers, cette association était fortement marquée : les hommes n'ayant jamais été mariés avaient environ cinq fois plus de risque de développer un cancer de l'anus que les hommes mariés. Quant aux femmes n'ayant jamais été mariées, elles avaient avaient près de trois fois plus de risque de développer un cancer du col de l'utérus que les femmes mariées ou ayant été mariées.

"Les hommes et les femmes présentaient des profils légèrement différents, précisent les auteurs. Les hommes n'ayant jamais été mariés avaient environ 70 % plus de risque de développer un cancer que les hommes mariés, tandis que les femmes n'ayant jamais été mariées avaient environ 85 % plus de risque de développer un cancer que les femmes mariées ou ayant été mariées." Comme les cancers de l’anus et du col de l’utérus sont liés à l’infection par le papillomavirus humain, les scientifiques américains estiment que les différences de risque pourraient être liées à l’exposition à ce virus, qui varie entre les personnes mariées et non-mariées.

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Risque de cancer : le dépistage est plus important que le mariage !

"Cette observation inédite ne signifie pas que le mariage prévient le cancer ni que les gens doivent se marier", alertent toutefois les auteurs. Mais cela renforce la nécessité de la prévention. Pour les cancers faisant l'objet de programmes de dépistage efficaces, notamment les cancers du sein, de la thyroïde et de la prostate, les scientifiques ont observé des liens moins importants entre le risque d’en être atteint et le statut marital. "Cela signifie que si vous n'êtes pas marié(e), vous devriez être particulièrement attentif(ve) aux facteurs de risque de cancer, vous faire dépister et suivre votre dossier médical", estime Frank Penedo, co-auteur de ces travaux. (…) En matière de prévention, nos résultats soulignent l'importance d'adapter les stratégies de sensibilisation et de prévention du cancer en fonction du statut marital."