TikTok : qu’est-ce que la règle des trois bouchées ?

Manger trois bouchées d’un burger, d’un cookie ou d’un croissant avant de s’en débarrasser. Sur TikTok, des internautes partagent ces vidéos de la "Three-bite rule", ou la règle des trois bouchées. Selon eux, cela permet de satisfaire une envie alimentaire pour un produit gras, sucré ou riche, tout en gardant le contrôle.

Règle des trois bouchées : de quoi parle-t-on ?

Selon Marie Claire UK, cette tendance s’appuie sur un phénomène physiologique identifié en 2016 : la satiété sensorielle spécifique ou adaptation hédonique. Lorsque nous mangeons, le plaisir ressenti diminuerait après les premières bouchées. Ainsi, en cas de pulsion alimentaire, les trois morceaux avalés suffiraient à satisfaire les papilles et le cerveau. Pour certains, cela suivrait les principes de la pleine conscience : le fait d’être pleinement présent lorsqu’on mange afin de mieux apprécier chaque aliment et de ressentir pleinement la satiété.

Des nutritionnistes alertent sur les risques liés à la règle des trois bouchées

Pour les spécialistes de la nutrition, cette tendance n’a rien à avoir avec la pleine conscience. Le Dr Nirusha Kumaran, médecin généraliste interrogé par Marie Claire UK, rappelle qu’une alimentation en conscience "consiste à apprécier votre nourriture et à manger consciemment, plutôt qu'à adopter une approche restrictive". Pour elle, la règle des trois bouchées est en réalité associée à "la restriction et au gaspillage alimentaire, pas à la pleine conscience".

À terme, le suivi de cette règle peut "créer une relation toxique avec la nourriture". Les personnes jeunes ou vulnérables sont plus à risque de développer des troubles du comportement alimentaire après avoir été exposées à ces tendances. "Ces règles peuvent être internalisées et évoluer vers des comportements alimentaires désordonnés plus graves. Il y a aussi le risque de normaliser la sous-alimentation ou la culpabilité alimentaire", développe la spécialiste. Pour Ruth Taylor, nutritionniste, aussi interrogée par Marie Claire UK, il y a un risque de généralisation de cette règle à tous les aliments, même ceux qui sont "sains et riches en nutriments, ce qui pourrait conduire à une mauvaise nutrition".

Faut-il adopter des règles strictes pour contrôler son alimentation ?

Dans cet article de Marie Claire UK, le Dr Bronwyn Holmes parle de "déséquilibre déguisé en contrôle" pour qualifier la règle des trois bouchées. "Le véritable équilibre signifie respecter votre faim physiologique, comprendre vos besoins émotionnels et apprendre à profiter de la nourriture sans honte, développe-t-elle. Cela ne viendra pas de bouchées chronométrées ou de limites arbitraires." En 2024, des chercheurs ont démontré que les règles alimentaires restrictives entraînent une préoccupation accrue en matière d’alimentation, des cycles de frénésie alimentaire et de moins bons résultats en matière de santé mentale.