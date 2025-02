«No sugar challenge» : «Pour se sevrer du sucre, il faut y aller progressivement»

L'ESSENTIEL Devenu populaire sur les réseaux sociaux, le "no sugar challenge" consiste à éliminer les sucres raffinés et ajoutés de son alimentation pendant 30 jours.

"C’est intéressant, car les personnes vont se rendre compte de leur consommation quotidienne de sucre. Néanmoins, il convient de bien faire la différence entre le sucre ajouté et les glucides", selon la diététicienne.

Pour se sevrer du sucre, elle recommande de "changer ses habitudes par paliers, c’est-à-dire ingérer de moins en moins de sucre tous les jours durant une semaine".

Au cours de la journée, nous ingérons du sucre à de nombreuses reprises. "En effet, en mangeant des gâteaux industriels, du chocolat au lait, en buvant un jus de fruits ou encore ajoutant du sucre dans notre café ou notre yaourt, le sucre, qui active le système de récompense et a un pouvoir addictif différent de l’alcool, du tabac ou des drogues, s’accumule dans notre organisme", indique Laura Tajan, diététicienne nutritionniste. Problème : cette substance alimentaire de saveur douce est néfaste pour la santé. Elle favorise la prise de poids, le diabète, une hausse des triglycérides, qui sont fabriqués par le foie et stockés dans le tissu adipeux constitué essentiellement de graisses. Le sucre accélère aussi le vieillissement des cellules et, globalement, du corps. Il provoque également une hypoglycémie réactionnelle, qui entraîne une baisse de régime ou d’énergie après un repas. "Côté humeur, ce produit peut nous rendre plus excité et irrité. Selon des hypothèses, il aurait un effet inflammatoire et ferait survenir une éruption cutanée, mais cela n’a pas été vérifié et prouvé", indique la spécialiste.

"No sugar challenge" : "Faire la différence entre le sucre ajouté et les glucides"

Afin d’être en bonne santé, mais surtout pour perdre du poids, améliorer la qualité de la peau et paraître moins âgé, de nombreux internautes ont décidé de faire le "no sugar challenge". Devenu populaire sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, ce défi consiste à éliminer les sucres raffinés et ajoutés de son alimentation pendant 30 jours. "En clair, il faut manger équilibré pendant un mois et ne plus ingérer de produits industriels. C’est intéressant, sauf pour les patients diabétiques qui doivent être suivis et accompagnés, car les personnes vont se rendre compte de leur consommation quotidienne de sucre. Néanmoins, il convient de bien faire la différence entre le sucre ajouté et les glucides. Dans le cadre de ce défi, on ne doit pas supprimer les glucides lents ou complexes et ceux simples ou rapides, qui sont retrouvés dans les féculents, les fruits, légumes secs, car ils aident à avoir de l’énergie. En revanche, il convient de ne plus ingérer de sucres ajoutés", souligne la diététicienne.

"Ingérer de moins en moins de sucre tous les jours durant une semaine"

Quant aux sucres ajoutés, il est conseillé de ne pas les éliminer brutalement, du jour au lendemain, en particulier chez les adultes dont la consommation de sucre est importante. "Pour se sevrer du sucre, il faut y aller progressivement et changer ses habitudes, qui sont ancrées dans l’organisme depuis des années, par paliers, c’est-à-dire ingérer de moins en moins de sucre tous les jours durant une semaine. Si ce n’est pas fait ainsi, le corps ne va pas comprendre, ce qui est tout à fait normal." Afin d’avoir des résultats de manière durable, il faut apporter du "bon carburant", à savoir des glucides lents, sinon la personne va perdre beaucoup de poids et, par la suite, les muscles vont être affectés. "On pense souvent que la perte de poids est liée aux calories, mais non. Elle est plus corrélée à la diffusion d’énergie, soit la vitesse à laquelle le sucre est diffusé dans le corps."

"Tout est poison, rien n'est poison : c'est la dose qui fait le poison"

Si durant le "no sugar challenge", la personne craque et mange des aliments contenant des sucres raffinés, "ce n’est pas grave. C’est humain ! Cela signifie qu’elle avait besoin de réconfort. Nos émotions sont liées à l’alimentation." Selon Laura Tajan, le plus important est de le faire de la bonne manière. "On doit opter pour l’aliment qui nous fait envie, s’asseoir, prendre 15 à 20 minutes pour le manger afin que le cerveau envoie les bonnes hormones digestives. Cela permet d’accueillir nos émotions avec bienveillance." Elle ajoute que le sucre est souvent diabolisé, mais "tout est poison, rien n'est poison : c'est la dose qui fait le poison". En clair, on peut en consommer, mais avec modération.