Sucre : pourquoi il faut se méfier de nos yaourts

Un Français sur deux pense bien faire en les mettant dans son caddie, et pourtant. Selon une étude publiée ce mercredi 19 septembre dans le British Medical Journal, les yahourts contiennent beaucoup plus de sucre que ce qui est recommandé.



Les chercheurs se sont basés sur des yaourts vendus en supermarché au Royaume-Uni, que l’on retrouve pour la plupart dans les grandes surfaces françaises. 900 produits ont été passés au crible : les yaourts natures, aromatisés aux fruits, au soja, à la grecque, à boire pour les enfants et les crèmes desserts… Résultats : à part les yahourts natures et les yahourts à la grecque, tous contiennent beaucoup trop de sucre. Par exemple, certains petits suisses aux fruits contiennent jusqu'à 8 grammes de sucre, soit presque l'équivalent de deux morceaux dans un petit pot.

Les yaourts bio aromatisés sont les plus mauvais élèves

Notons que les yaourts bio aromatisés sont les plus mauvais élèves en la matière. Ils possèdent en moyenne une teneur en sucre de 13 grammes pour 100 grammes de yaourt. "Les personnes qui consomment du bio le font pour se faire du bien, pour préserver leur santé, pour éviter les pesticides. Evidemment, dans ce type de produit, on ne trouvera pas de pesticides mais les industriels vont ajouter un maximum de sucre pour modifier le goût", déplore le nutritionniste Raphaël Gruman sur Europe 1. "On va avoir des produits à la base qui sont sains et pourtant sont embêtants pour la santé", s’alarme-t-il.

Limiter la consommation de sucre à 25 g par jour

L’Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la consommation de sucre à 25 g par jour. Avant la parution de cette recherche, elle notait déjà que les principales sources de sucres dans l’alimentation des Français étaient, par ordre décroissant, les produits sucrés (gâteaux et pâtisseries, sucre, miel, confiture, pâte à tartiner, confiseries, chocolat, biscuits, desserts laitiers et entremets, viennoiseries) ; les boissons (sodas et jus de fruits) ; et les produits laitiers (yaourts sucrés, aromatisés, aux fruits et laits aromatisés).



Consommer trop de sucre entraine, entre autre, surcharge pondérale et obésité, états associés au diabète et à certains cancers.