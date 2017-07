Les draps sont des nids à bactéries

On le retrouve avec plaisir et nous le quittons, bien souvent, avec regret. Nous y passons d’ailleurs le tiers de notre vie. Il n’empêche, le lit nous met dans de beaux draps. Ou plutôt l’inverse.

Seize variétés de microbes partageraient notre couche. L’auteur de ces investigations s’appelle Philip Tierno. Microbiologiste et chercheur à l’université de New York, il a fait des découvertes stupéfiantes dans nos draps. Des traces de terre, d’huile voisinent avec des acariens, des pollens, des restes de matières fécales animales.

« Avec un tel niveau de bactéries, même si vous n'avez pas un terrain allergique, vous développez une réaction », a déclaré Philip Tierno dans un entretien accordé au Business Insider.



Fort de ce constat, le scientifique recommande de changer ses draps toutes les semaines et sa literie tous les 10 à 15 ans. Un lit emmagasine 100 litres de sueur par an !