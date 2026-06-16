VIH : l’analyse des eaux usées pourrait aider la prévention

L'ESSENTIEL Des traces du VIH peuvent être détectées dans les eaux usées.

Ce type d'analyse peut aider à améliorer la prévention dans les zones où le virus circule.

La présence du VIH dans l'eau ne représente pas de danger pour la population.

Depuis la pandémie de la Covid-19, la surveillance des eaux usées pour évaluer la circulation des virus a gagné en popularité, et est envisagée comme méthode de prévention pour de nombreux agents pathogènes et épidémies. Une nouvelle étude du Baylor College of Medicine (Houston, USA) montre qu’elle serait particulièrement intéressante pour surveiller le VIH. Ses résultats ont été présentés dans la revue Nature Communications le 11 juin 2026.

Le VIH peut être repéré dans les eaux usées

"Le VIH-1 (variant le plus commun du VIH, NDLR) est un rétrovirus qui a infecté 90 millions de personnes et causé plus de 40 millions de décès", rappelle le Dr Thomas Giordano, co-auteur de l'étude dans un communiqué de l’établissement texan. "Malgré les progrès réalisés en matière de diagnostic, de prévention et de traitement, le VIH-1 continue de se propager : 1,3 million de nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde en 2023. La lutte contre le VIH est complexe, car il est difficile d'identifier les personnes non diagnostiquées ou ne bénéficiant pas d'un suivi régulier. Ces groupes représentent 80 % des nouvelles transmissions" ajoute-t-il.

Face à ce constat, l’expert en maladies infectieuses a eu l’idée d’analyser les eaux usées de 15 villes du Texas pour tenter de repérer le virus. Des échantillons ont été récupérés sur 40 sites différents entre mi-2022 et fin 2024. Cela représente plus de 2.000 prélèvements. Les analyses ont révélé la présence de matériel génétique du VIH à plusieurs reprises. Même si c’était à de faibles concentrations, cela démontre pour les chercheurs que "le VIH peut effectivement être présent dans les eaux usées de manière constante et mesurable".

Ils ont d’ailleurs mis en lumière une association significative entre les traces du VIH dans les eaux usées et les cas de VIH diagnostiqués dans les communautés.

"Nous montrons que l'analyse des eaux usées pourrait permettre d'identifier des zones géographiques où le VIH n'est pas traité. Cela contribuerait à repérer les communautés où les ressources en matière de prévention et de traitement du VIH doivent être mises en place ou renforcées", conclut le Dr Anthony Maresso, co-auteur de l'étude.

VIH dans les eaux usées : les protocoles de décontamination détruisent le virus

Si cette découverte est une bonne nouvelle puisqu’elle pourrait aider à mieux lutter contre le VIH et le sida, les chercheurs apportent plusieurs précisions pour éviter de créer des inquiétudes au sein du grand public. "Les protocoles de décontamination utilisés dans les laboratoires et les stations d'épuration détruisent tous les virus qui se retrouvent dans les eaux usées", assure le Dr Thomas Giordano.

Il avance également, qu’en cas d’application de son protocole, l’anonymat des sites contrôlés devrait être protégé "compte tenu de la stigmatisation et de la criminalisation persistantes" du VIH. Il propose aussi de consulter les groupes de discussion, les communautés, le grand public et les militants associatifs avant la mise en place d’une surveillance des eaux usées.