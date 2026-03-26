VIH : 10 idées reçues qui mettent en péril la prévention

L'ESSENTIEL Une étude, menée auprès de 1.516 jeunes âgés de 15 à 24 ans, montre que 60 % indiquent avoir eu au moins un partenaire au cours des 12 derniers mois.

Chez celles et ceux ayant un ou des partenaires sexuels en dehors du couple, "la confiance reste la première raison pour ne pas réaliser de dépistage avec un nouveau partenaire."

Selon Florence Thune, directrice générale de Sidaction, "la perception du risque est encore largement mal évaluée, renforçant un sentiment de fausse sécurité."

En 2024, environ 5.100 personnes ont découvert qu’elles étaient séropositives et 43 % des infections liées au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qui affaiblit le système immunitaire, ont été découvertes à un stade tardif, dont 27 % à un stade avancé, selon les chiffres, publiés en décembre 2025, de Santé publique France. "Le nombre et la proportion de jeunes atteints augmentent ces dernières années. Les jeunes de moins de 24 ans représentent environ 15 % des personnes découvrant leur séropositivité VIH en 2023."

VIH : 62 % des jeunes n’utilisent pas systématiquement de préservatif

Pour réduire le nombre de cas, la prévention et le recours au dépistage sont essentiels. Problème : de nombreux jeunes continuent de ne pas se protéger suffisamment ou de négliger le dépistage régulier plusieurs, selon une enquête réalisée par OpinionWay, pour le Sidaction, auprès de 1.516 jeunes âgés de 15 à 24 ans. Parmi les répondants, 60 % indiquent avoir eu au moins un partenaire au cours des 12 derniers mois. Pourtant, lors de ces rapports, 62 % des jeunes reconnaissent ne pas avoir utilisé systématiquement de préservatif. Parmi celles et ceux ayant un ou des partenaires sexuels en dehors du couple, 27 % n’utilisent pas de préservatif. "La confiance, évoquée par une très large majorité des jeunes (68 %), reste la première raison pour ne pas réaliser de dépistage avec un nouveau partenaire. La perception du risque est encore largement mal évaluée, renforçant un sentiment de fausse sécurité", signale Florence Thune, directrice générale de Sidaction. Autre fait inquiétant : seuls 38 % des jeunes sexuellement actifs déclarent avoir réalisé un dépistage du VIH au cours de l’année écoulée.

Les idées reçues sur le VIH qui continuent de circuler chez les jeunes

D’après le sondage, plusieurs idées reçues nuisent à la prévention et au dépistage. Celles mises en avant sont les suivantes :