Cancer du poumon : le Covid peut-il aggraver le risque ?

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont découvert qu'une infection par le SARS-CoV-2 augmentait le risque de souffrir de cancer du poumon.

Cette association est encore plus forte chez les fumeurs et anciens fumeurs.

L'interaction entre la protéine TYMP et celle de la Covid-19, appelée Spike, pourraient favoriser le développement tumoral.

Et si la Covid-19 devenait un nouveau facteur de risque du cancer du poumon ? Dans une étude récemment publiée dans la revue Frontiers in Immunology, des chercheurs ont découvert qu'une infection par le SARS-CoV-2 augmentait le risque de souffrir de cette maladie.

Tabagisme, pollution et Covid-19 ?

En 2023, en France, il y a eu 52.777 nouveaux cas de cancers du poumon, selon le Panorama des cancers en France 2025. Il est le troisième plus fréquent chez les femmes et le deuxième chez les hommes. Pour ces derniers, c'est la première cause de décès par cancer.

Les principaux facteurs de risque de cette maladie sont les tabagismes actif et passif, les expositions professionnelles, les pollutions environnementales et les antécédents personnels et familiaux. Mais à cette liste, pourrait bientôt s’ajouter la Covid-19.

“Nos résultats suggèrent que la Covid-19 pourrait avoir des effets plus importants que la simple apparition d'une maladie aiguë : elle pourrait également créer des conditions biologiques au niveau pulmonaire susceptibles d'accroître le risque de cancer à long terme, explique Wei Li, co-auteur principal de l'étude, dans un communiqué. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour poursuivre nos recherches sur les impacts à long terme du virus sur la santé.”

Lors de leurs travaux en laboratoire, les scientifiques ont découvert le rôle de la thymidine phosphorylase (TYMP), une protéine susceptible d'interagir avec celle du SARS-CoV-2, appelée Spike. Cette rencontre favoriserait l'inflammation et la fibrose pulmonaire, une maladie grave et parfois mortelle. En parallèle, l'interaction entre TYMP et Spike modifierait l’environnement immunitaire pulmonaire, ce qui pourrait entraîner la formation de tumeurs.

Les fumeurs et anciens fumeurs plus à risque

Dans un second temps, les chercheurs ont analysé des données cliniques humaines issues de la base TriNetX. Ils ont ainsi découvert que l’incidence de cancer du poumon était plus élevée chez les patients ayant contracté la Covid-19. Et encore plus chez les fumeurs et les anciens fumeurs ayant été infectés par le SARS-CoV-2.

À l’avenir, les scientifiques comptent poursuivre leurs recherches pour mieux explorer le lien entre Covid-19 et cancer du poumon. En 2020, année de la pandémie, le cancer du poumon était à l’origine d’environ 1,8 million de décès, selon les chiffres rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette maladie reste la principale cause de décès par cancer dans le monde.