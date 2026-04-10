Pendant combien de jours pratiquer la méditation pour remodeler le cerveau ?

L'ESSENTIEL Après une semaine de méditation, des chercheurs ont observé une amélioration de l'efficacité cérébrale, une stimulation de la signalisation immunitaire et une augmentation des analgésiques naturels dans le sang des patients.

Ces effets ont favorisé la croissance neuronale et une connectivité cérébrale renforcée.

L’intervention a reproduit des états cérébraux similaires à ceux induits par les psychédéliques, sans aucune drogue.

"Les interventions corps-esprit offrent des perspectives prometteuses pour améliorer la santé physique et mentale. Pourtant, les effets biologiques globaux des retraites et stages de méditation, de plus en plus populaires, restent mal compris", selon des scientifiques de l’université de Californie à San Diego (États-Unis). Ainsi, les derniers ont décider d’examiner les effets neuronaux et moléculaires d'une intervention de 7 jours combinant méditation, reconceptualisation et rituels de guérison par placebo.

Des changements moléculaires, neuronaux et plasmatiques après 7 jours de méditation

Pour les besoins de l’étude, 20 personnes en bonne santé ont participé à une semaine de retraite animée par un docteur en chiropraxie et un enseignant en neurosciences. Les volontaires ont assisté à des conférences et pratiqué environ 33 heures de méditation guidée, ainsi que des activités de guérison en groupe. Les séances utilisaient une approche "placebo ouvert", ce qui signifie que les adultes savaient que certaines pratiques étaient présentées comme des placebos. Avant et après la retraite, les auteurs ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour surveiller l'activité cérébrale des participants. Des échantillons de sang ont également été analysés afin de suivre les changements du métabolisme, de la fonction immunitaire et d'autres marqueurs biologiques.

Après 7 jours de retraite, une modification des réseaux cérébraux a été observée. Plus précisément, l’activité a diminué dans les régions liées à l’activité mentale interne. Par rapport au plasma sanguin avant l’intervention, celui prélevé après a favorisé l’extension des neurones cultivés en laboratoire et la formation de nouvelles connexions. En outre, les cellules exposées au plasma post-retraite ont présenté une augmentation du métabolisme glycolytique (combustion du glucose). Les taux d’opioïdes endogènes, des analgésiques naturels du corps, ont augmenté après la retraite. De plus, les signaux inflammatoires et anti-inflammatoires ont augmenté. "L’activité des petits ARN et des gènes a évolué de manière liée aux voies biologiques cérébrales." En clair, une semaine de méditation a amélioré l’efficacité de la fonction cérébrale et favorisé une meilleure flexibilité métabolique ainsi qu’une réponse immunitaire équilibrée et adaptative.

Méditation : des états cérébraux similaires à ceux induits par les psychédéliques

Selon les résultats, publiés dans la revue Communications Biology, les schémas d'activité cérébrale observés après les sept jours de méditation ressemblaient fortement à ceux précédemment associés aux substances psychédéliques. "De futures recherches exploreront si des programmes similaires pourraient aider les personnes souffrant de douleurs chroniques, de troubles de l'humeur ou de maladies auto-immunes", ont indiqué les auteurs qui prévoient d’examiner la contribution individuelle et conjointe des différents éléments de la retraite, notamment la méditation, la reconceptualisation et l'effet placebo. "Une autre question essentielle concerne la durée de ces changements biologiques et la possibilité, grâce à une pratique répétée, de les renforcer ou de les maintenir, subsiste."