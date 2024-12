Méditation : les psychédéliques renforcent les expériences mystiques

L'ESSENTIEL La combinaison de psychédéliques, à savoir la diméthyltryptamine (DMT) et l'inhibiteur de la monoamine oxydase harmine, est liée à des niveaux plus élevés d'expériences mystiques chez les personnes pratiquant la méditation.

Ces expériences correspondent à une conscience unificatrice, qui transcende la séparation entre soi et l'autre, ou l'esprit et le corps, une percée émotionnelle pendant les effets aigus de la substance et une plus grande perspicacité psychologique.

En ce qui concerne la pleine conscience et la compassion, aucune différence n’a été observée dans le groupe DMT-harmine par rapport au groupe placebo.

"Ces dernières années, la méditation et les psychédéliques ont suscité un intérêt scientifique croissant. Bien que l'état actuel des preuves suggère le potentiel prometteur des psychédéliques, tels que la psilocybine, pour améliorer l'entraînement méditatif, il reste ambigu de savoir si ces effets sont spécifiquement liés à la psilocybine ou si d'autres psychédéliques classiques pourraient montrer des effets synergétiques avec la pratique de la méditation", ont écrit des chercheurs de l’université de Zurich (Suisse) dans une étude publiée dans la revue Journal of Psychopharmacology.

40 adultes ont participé à une retraite de méditation de trois jours

C’est pourquoi ils ont décidé d’examiner les effets d’une combinaison de psychédéliques, la diméthyltryptamine (DMT) et l'inhibiteur de la monoamine oxydase harmine, sur les états méditatifs. Ces deux composants sont présents dans de nombreuses plantes à travers le monde (comme les familles d'acacia et de mimosa) et utilisés dans la médecine végétale indigène amazonienne ayahuasca. Pour mener à bien les travaux, l’équipe a recruté 40 adultes, dont 18 femmes et 22 hommes. Les volontaires ont participé à une retraite de méditation de trois jours. Après avoir été répartis au hasard en deux groupes, ils ont reçu soit la diméthyltryptamine et à l'inhibiteur de la monoamine oxydase harmine, soit un placebo. Les niveaux de pleine conscience, de compassion, de perspicacité et de transcendance des participants ont été évalués avant, pendant et après l’intervention, à l'aide de questionnaires psychométriques.

Émotions, bien-être, perspicaticité : la diméthyltryptamine et l'harmine améliore la méditation

Les résultats ont montré que, par rapport aux personnes ayant médité en prenant un placebo, les volontaires ayant bénéficié de la combinaison de psychédéliques présentaient des niveaux plus élevés d'expériences de type mystique, c’est-à-dire de "conscience non duelle" (conscience unificatrice qui transcende la séparation entre soi et l'autre, ou l'esprit et le corps), de percée émotionnelle pendant les effets aigus de la substance et une plus grande perspicacité psychologique un jour plus tard. En revanche, la pleine conscience et la compassion n'étaient pas significativement différentes dans le groupe DMT-harmine par rapport au groupe placebo. "Lors du suivi d'un mois, les adultes qui ont reçu de la DMT et de l'harmine ont jugé leur expérience comme étant plus significative sur le plan personnel, spirituel et améliorant le bien-être."

Dans les conclusions, les auteurs indiquent que cette étude fournit de nouvelles preuves soutenant l'idée selon laquelle la combinaison du composé psychédélique DMT avec l'harmine a le potentiel d'améliorer la méditation grâce à un sens accru de la perspicacité et de la transcendance, "offrant des informations précieuses sur l'intersection des psychédéliques et des pratiques méditatives."