Le travail rend-il malade ?

L'ESSENTIEL La dégradation de la santé liée au travail n’est plus un problème périphérique, c’est un risque systémique.

Ses conséquences : un coût économique massif et croissant, une crise d’attractivité du travail et une exigence nouvelle de transformation.

La question n’est plus : "comment accompagner les salariés ?", mais devient : "comment transformer le travail pour qu’il ne rende plus malade ?"

Il y a des basculements silencieux. On ne les voit pas venir, puis un jour ils s’imposent comme une évidence. Celui du travail en fait partie. Pendant longtemps, la question ne se posait pas. Le travail pouvait être dur, pénible, parfois usant. Mais il restait structurant. Il donnait une place, un rôle, une utilité. Il était au cœur du pacte social. Aujourd’hui, ce pacte se fissure. Et ce n’est pas un débat idéologique, c’est un constat médical.

Dans les consultations, ce ne sont plus seulement des pathologies classiques qui s’expriment. Ce sont des trajectoires de fatigue, d’épuisement, de perte de sens. Des patients qui ne parlent pas d’une maladie précise, mais d’un état général : “je n’en peux plus”. Des douleurs diffuses, des troubles du sommeil, une anxiété persistante. Le travail n’est plus seulement un contexte. Il devient un facteur. Ce qui frappe, ce n’est pas l’intensité de ces situations. C’est leur banalisation.

Une fatigue qui n’est plus normale

Les troubles musculo-squelettiques restent la première cause de maladies professionnelles. Mais ils ne disent pas tout. Ce qui progresse le plus vite, c’est la souffrance psychique. Les arrêts de travail pour troubles anxieux ou dépressifs augmentent. Les consultations pour burn-out se multiplient. Et surtout, le profil des patients évolue. Ce ne sont plus seulement des salariés en difficulté. Ce sont des profils engagés, compétents, investis. Autrement dit, ce ne sont pas les plus fragiles qui lâchent. Ce sont souvent les plus impliqués. Le burn-out n’est pas une faiblesse. C’est un signal. Un signal d’un déséquilibre devenu structurel entre ce qui est demandé et ce qui est supportable.

Le travail a changé de nature

Pour comprendre ce qui se joue, il faut regarder ce qui a profondément évolué. Le travail n’est plus seulement une activité. C’est un environnement permanent. Il n’y a plus de frontière claire. Le numérique a installé une continuité. Les mails le soir, les messages le week-end, la pression implicite d’être joignable. Le télétravail, censé offrir de la souplesse, a parfois renforcé cette porosité.

Dans le même temps, les exigences ont augmenté. Objectifs, reporting, performance, adaptation permanente. Le salarié doit être autonome, mais toujours aligné. Flexible, mais toujours efficace. Engagé, mais sans jamais décrocher. Ce modèle produit une tension particulière : une pression moins visible, moins hiérarchique, mais constante. Le travail ne s’impose plus frontalement. Il s’infiltre.

Quand la santé devient un indicateur politique

Le véritable changement est là. La santé devient un révélateur. Les douleurs physiques traduisent des gestes répétés, des rythmes imposés, des organisations contraignantes. Les troubles psychiques traduisent une instabilité, une perte de repères, une difficulté à donner du sens. On continue souvent à traiter ces situations individuellement. Un arrêt de travail. Un suivi psychologique. Une adaptation de poste. Mais ces réponses, nécessaires, restent insuffisantes. Car elles ne posent pas la question centrale : pourquoi ces situations se multiplient-elles ?

La réponse dépasse largement l’individu

Le système économique repose aujourd’hui sur une intensification continue. Produire plus, plus vite, avec moins. Cette logique a longtemps été soutenable parce qu’elle s’appuyait sur des gains technologiques et organisationnels. Mais elle atteint ses limites humaines. L’humain n’est pas une ressource infiniment adaptable. Et c’est là que la question devient politique. Car lorsque la santé d’une population active se dégrade, ce n’est plus un sujet de ressources humaines. C’est un sujet de société.

Le coût est déjà visible : arrêts maladie, désengagement, difficultés de recrutement. Mais le plus important est ailleurs. Il est dans la transformation du rapport au travail. De plus en plus de salariés ne cherchent plus seulement un emploi. Ils cherchent un équilibre. Une cohérence. Un sens. Et lorsqu’ils ne le trouvent pas, ils partent. Ou ils décrochent.

Une crise du sens plus qu’une crise du travail

On peut accepter la difficulté. On accepte plus difficilement l’absurdité. C’est sans doute le point le plus sous-estimé. La perte de sens traverse aujourd’hui tous les secteurs. Les soignants parlent de perte de vocation. Les cadres évoquent des tâches déconnectées de leur utilité. Les jeunes actifs expriment un refus de s’engager dans des modèles qu’ils jugent épuisants. Ce n’est pas un rejet du travail. C’est un rejet de certaines formes de travail. Et cette nuance est essentielle.

Car elle ouvre deux trajectoires possibles. La première consiste à continuer à ajuster à la marge. Prévention, bien-être, accompagnement. Des mesures utiles, mais qui ne changent pas l’équilibre global. La seconde consiste à interroger le cœur du modèle : organisation, charge, autonomie, reconnaissance, finalité.

Ce débat n’est plus théorique. Il est déjà là, dans les corps, dans les parcours, dans les chiffres. Le travail n’est pas condamné à rendre malade. Mais il n’est plus neutre. Et à partir du moment où il devient un déterminant majeur de santé, il entre pleinement dans le champ politique.