Allergie à la pénicilline : réalité ou simple idée reçue ?

L'ESSENTIEL Moins de 10 % des patients seraient réellement allergiques à la pénicilline, selon la Société Française de Dermatologie.

Être étiqueté à tort allergique entraîne l’utilisation d’antibiotiques moins efficaces ou moins adaptés, plus de complications (infections, hospitalisations) et un coût plus élevé pour le système de santé.

Ainsi, la SFD recommande une réévaluation médicale (interrogatoire, tests, voire réintroduction encadrée) pour lever cette "fausse étiquette."

Êtes-vous vraiment allergique à la pénicilline… ou victime d’une idée reçue ? C’est une des questions que la Société Française de Dermatologie (SFD) vous incite à poser à votre médecin. Dans un récent communiqué, elle explique qu’entre 5 et 15 % de la population des pays développés est étiquetée "allergique aux bêtalactamines", la grande famille d’antibiotiques comprenant la pénicilline et ses dérivés. Pourtant, "neuf personnes sur dix étiquetées allergiques à la pénicilline ne le sont pas réellement", souligne le Professeur Annick Barbaud, cheffe du service de dermatologie et d’allergologie à l’hôpital Tenon à Paris, et spécialiste des allergies médicamenteuses. En effet, les données cliniques montrent que moins de 10 % de ces patients sont réellement allergiques.

Pénicilline : cette allergie injustifiée prive les patients d’un traitement clé

Problème : cette erreur de diagnostic "posé trop vite, rarement réévalué" est "parfois lourde de conséquences." Le spécialiste rappelle que cette "étiquette souvent injustifiée" conduit à contre-indiquer à vie une famille d’antibiotiques, parmi les plus efficaces et les plus prescrites, ce qui est contraignant pour la prise en charge des infections. Dans le détail, cette "allergie" peut entraîner un recours à des antibiotiques alternatifs parfois moins adaptés, une augmentation du risque d’infections du site opératoire, des hospitalisations plus longues, un surcoût pour le système de santé.

Pourquoi y a-t-il autant de faux diagnostics liés à l’allergie à la pénicilline ?

Selon la Société Française de Dermatologie, cette surévaluation des cas s’explique par le fait que chez les enfants, une éruption cutanée survenant lors d’une infection virale traitée par amoxicilline est fréquemment attribuée, à tort, à une allergie. "Chez l’adulte, des effets indésirables digestifs (nausées, diarrhées, mycoses) sont parfois assimilés à une allergie alors qu’il s’agit d’effets secondaires non immunologiques." Autre cause : certaines personnes se considèrent à tort allergiques en raison d’antécédents familiaux d’une allergie à la pénicilline.

Réévaluer systématiquement l’allergie à la pénicilline pour réduire l’antibiorésistance

Pour prévenir les impacts cliniques importants de ces faux diagnostics, notamment chez les enfants, la SFD recommande de réévaluer systématiquement cette étiquette, lorsqu’elle repose sur des éléments incertains, avec un interrogatoire précis. Celui-ci consiste à poser des questions sur la nature des symptômes, leur délai de survenue, leur gravité et leur ancienneté. "Dans les cas simples (exanthème isolé, symptômes non évocateurs d’allergie), une réintroduction encadrée peut être envisagée sans tests allergologiques préalables. En cas de suspicion de réaction plus sévère, un bilan allergologique spécialisé est nécessaire, comprenant des tests cutanés (patch-tests, prick-tests, intradermoréactions)." Cette réévaluation permet d’améliorer la qualité des soins, de limiter les complications infectieuses, de réduire l’antibiorésistance et d’optimiser les dépenses de santé.