Syphilis : l’étude qui éclaire sur les origines de la maladie

L'ESSENTIEL Une équipe de chercheurs a découvert un génome de syphilis vieux de 5.500 ans en Colombie.

Cette souche ancienne remet en cause les hypothèses reliant les maladies infectieuses à l'agriculture.

L'étude offre une nouvelle perspective écologique et sociale sur l'émergence de la syphilis.

Une découverte génétique majeure vient bouleverser nos connaissances sur l'origine de la syphilis, une infection sexuellement transmissible très contagieuse. Le génome d'une souche inédite de Treponema pallidum (ou tréponème pâle), la bactérie responsable de la maladie, a été séquencé à partir de restes humains vieux de 5.500 ans retrouvés en Colombie. Cette avancée, publiée par David Bozzi et son équipe dans la revue Science, révèle que la syphilis et ses maladies apparentées circulaient déjà bien avant l'apparition... de l'agriculture.

Un pathogène des sociétés de chasseurs-cueilleurs

La souche identifiée, baptisée TE1-3, est génétiquement distincte de toutes celles connues jusqu’à présent. Elle présente pourtant l’ensemble des caractéristiques associées à la virulence de la syphilis moderne. Or, selon l’analyse phylogénétique des chercheurs, cette lignée a divergé avant l'apparition des autres sous-espèces de T. pallidum, repoussant ainsi de 3.000 ans la trace génétique la plus ancienne connue de cette bactérie. Cette découverte remet ainsi en question l'idée selon laquelle les maladies infectieuses auraient explosé avec la densification des populations agricoles.

Contrairement aux hypothèses dominantes, les chercheurs montrent que l'émergence de la syphilis est liée à des conditions sociales et écologiques propres aux sociétés pré-agricoles : une mobilité élevée, des petits groupes humains, une proximité avec la faune sauvage. Cette avancée bouleverse les liens établis entre maladies infectieuses et urbanisation. Comme le soulignent les chercheurs dans un communiqué : "Reconsidérer la syphilis comme le produit d’évolutions écologiques, sociales et biosanitaires singulières pourrait être une étape clé pour réduire la stigmatisation et améliorer la santé publique".

Des débats sur l'origine de la syphilis

Malgré cette découverte, de nombreuses questions persistent, notamment sur la diffusion mondiale des maladies tréponémiques (syphilis, yaws, bejel, pinta). Les débats sur l’origine américaine ou européenne de la syphilis restent vifs, notamment en raison du manque de preuves fossiles et de la difficulté à extraire l’ADN ancien de ces bactéries. Mais grâce à cette nouvelle donnée génétique, les chercheurs disposent maintenant d’un cadre temporel, écologique et social plus large pour comprendre l’évolution des tréponèmes dans l’histoire humaine.

La syphilis est une infection sexuellement transmissible redoutable, qui a fait des ravages avant l'arrivée des antibiotiques. Elle se manifeste par des symptômes très variables. "Les signes de cette infection peuvent ressembler à de très nombreuses maladies, ce qui a valu à la syphilis le surnom de 'grande simulatrice'", explique le site Vidal. Après la contamination, un ou plusieurs boutons rouges peuvent apparaître sur les organes génitaux, l’anus ou la gorge. Ces lésions évoluent en ulcères indolores qui persistent un à deux mois. Peu après, le patient peut présenter un syndrome grippal, puis des éruptions cutanées sur les mains et les pieds. La syphilis peut aussi toucher le système nerveux (méningite, paralysie faciale) et les yeux (uvéite, rétinite). Sans traitement, elle peut rester silencieuse pendant des années tout en continuant à dégrader l’organisme.