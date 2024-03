Chlamydia, syphilis, gonorrhée… Les cas d’IST ont augmenté de manière «inquiétante» en Europe

L'ESSENTIEL En 2022, les cas de gonorrhée ont augmenté de 48 %, les cas de syphilis de 34 % et ceux de chlamydia de 16 % en Europe.

Les pays sont concernés : le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas et la Norvège.

L’ECDC exige que le dépistage, le traitement et la prévention soient "au cœur de toute stratégie à long terme" pour réduire les taux de transmission.

Le 7 mars, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié ses derniers rapports épidémiologiques annuels, qui font le point sur les infections sexuellement transmissibles (IST) en Europe. Ils révèlent une hausse "inquiétante" du nombre de personnes ayant contracté la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia de juillet 2022 à juin 2023. Dans le détail, les cas de gonorrhée ont augmenté de 48 %, les cas de syphilis de 34 % et ceux de chlamydia de 16 %. En outre, les cas de lymphogranulome vénérien (LGV) et de syphilis congénitale (causée par la transmission de la mère au fœtus) ont également augmenté "de manière substantielle". Selon les résultats, publiés dans la revue Eurosurveillance, quatre pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen sont concernés : le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas et la Norvège.

IST : l’importance du dépistage pour les adultes ayant de nouveaux ou plusieurs partenaires sexuels

Bien que les infections sexuellement transmissibles puissent être traitées, elles peuvent néanmoins entraîner de graves complications si elles ne sont pas soignées. Ces dernières sont des maladies inflammatoires pelviennes, des douleurs chroniques, une infertilité, des problèmes neurologiques et cardiovasculaires. Une infection à la syphilis non-traitée pendant la grossesse peut également entraîner de graves conséquences pour les enfants.

D’après l’autorité sanitaire, ces tendances soulignent ainsi l'urgence d'une action immédiate pour prévenir la transmission et atténuer l'impact des infections sexuellement transmissibles sur la santé publique. "Le dépistage, le traitement et la prévention sont au cœur de toute stratégie à long terme", a déclaré la directrice de l’ECDC, Andrea Ammon. En effet, le centre souligne l'importance de prendre des mesures proactives pour se protéger et protéger leurs partenaires. Le dépistage des IST, en particulier pour les personnes ayant de nouveaux partenaires sexuels ou des partenaires multiples, avant d'avoir des rapports sexuels sans préservatif est essentiel.

Prévenir les IST en utilisant régulièrement et correctement des préservatifs

"La promotion de l'utilisation systématique du préservatif et l'encouragement d'un dialogue ouvert sur les IST peuvent contribuer à réduire les taux de transmission", a précisé Andrea Ammon. En outre, une communication ouverte et honnête sur la santé sexuelle avec les partenaires peut contribuer à diminuer le risque de transmission des IST et à favoriser le bien-être général. Pour rappel, si une personne pense avoir contracté une infection sexuelle transmissible, elle doit immédiatement consulter un professionnel de santé, car un traitement rapide est essentiel pour prévenir la transmission ultérieure et les complications potentielles de la maladie.