SLA : retrouver sa voix devient possible grâce à l'IA

"Être capable de communiquer, c'était déjà génial. Le faire avec ma propre voix, c'était incroyable." Ces mots d'Olivier Goy, atteint de la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique (SLA), résument l'espoir que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle pour les personnes privées de parole. Une IA française, baptisée "Invincible Voice", peut désormais redonner une voix aux malades, littéralement. Et elle est disponible gratuitement.

Une voix synthétique mais propre à la personne

Comme le rapporte France Inter, ce mardi 20 janvier, dans un laboratoire à Paris, l’entrepreneur Olivier Goy, 51 ans, a testé en direct ce prototype d’interface vocale développée par Kyutai, un centre de recherche à but non lucratif soutenu par Xavier Niel (Free), Rodolphe Saadé (CMA CGM) et Eric Schmidt (ex-Google). Diagnostiqué de la SLA en 2020, l'entrepreneur a perdu l'usage de la parole il y a deux ans. Désormais, grâce à une IA capable de recréer sa propre voix à partir de dix secondes d’enregistrement datant de 2019, il peut dialoguer à nouveau. Sur un écran d’ordinateur, l’outil génère des réponses adaptées au contexte, que l’utilisateur peut ensuite modifier à sa guise et faire lire à haute voix via une enceinte connectée. Et ce n’est pas une voix lambda, mais bien la sienne.

"Invincible Voice" repose sur l’architecture Unmute, un logiciel open source qui permet à n’importe quel chatbot de devenir un assistant vocal. Cette technologie allie transcription instantanée, suggestions de réponses personnalisées et reconnaissance vocale, avec l’ambition de redonner une véritable capacité de dialogue, pas juste une voix robotique. Compatible avec des dispositifs d’eye-tracking (suivi de mouvements oculaires), elle peut être pilotée sans les mains. Si le temps de latence peut être amélioré, cette solution marque un tournant dans la communication assistée.

Une innovation qui dépasse la maladie de Charcot

Conçue d'abord pour les quelque 450.000 malades de la sclérose latérale amyotrophique dans le monde, cette interface pourrait bien bénéficier à d’autres pathologies, comme l'aphasie ou certaines maladies neurodégénératives. Le laboratoire Kyutai, à l’origine du projet, cherche aujourd’hui des partenaires pour le développement d’applications médicales concrètes. La technologie, mise à disposition gratuitement, pourrait bien changer le quotidien de milliers de personnes isolées et privées de parole.

Plus connue sous le nom de maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique provoque une paralysie progressive des muscles volontaires : les patients perdent la capacité de bouger, parler, avaler, et même respirer. Cette pathologie neurodégénérative touche environ 8.000 personnes en France, selon l’Inserm. Chaque jour, 5 nouveaux cas sont diagnostiqués et autant de décès surviennent, d'après l’Association pour la recherche sur la SLA (ARSLA). Son évolution est rapide, et l’espérance de vie après diagnostic dépasse rarement 3 à 5 ans. Aucun traitement curatif n’existe à ce jour, seuls quelques médicaments ralentissent légèrement la progression.