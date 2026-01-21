Cancer : ce chiffre qui redonne de l’espoir à tous les malades

L'ESSENTIEL Les taux de survie du cancer ont atteint un record historique aux Etats-Unis.

Les traitements innovants comme l’immunothérapie prolongent la vie, même aux stades avancés.

Mais l’incidence de certains cancers (sein, prostate, pancréas) continue d’augmenter, souvent liée à nos modes de vie modernes.

Dans un contexte sanitaire souvent anxiogène, comme cette épidémie de cancers chez les moins de 50 ans, c’est une nouvelle historique qui redonne un semblant d’espoir : pour la première fois, le taux de survie à cinq ans après un diagnostic de cancer a franchi la barre des 70 % aux États-Unis. En oncologie, ce seuil des cinq ans est la référence standard pour mesurer l’efficacité des traitements, car passé ce délai sans rechute, les chances que la maladie récidive s’effondrent. Un tournant symbolique mais aussi scientifique, présenté dans le rapport annuel "Cancer Statistics 2026" et publié dans CA: A Cancer Journal for Clinicians.

L’efficacité des nouveaux traitements contre le cancer

Plus de 70 % des patients diagnostiqués entre 2015 et 2021 ont donc survécu au moins cinq ans après l’annonce de leur cancer. Ce chiffre vient clore une progression constante depuis les années 1990, où ce taux était de 63 %, et même 49 % au milieu des années 1970. L’équipe de chercheurs, dirigée par Rebecca L. Siegel de l’American Cancer Society, attribuent ces progrès à trois facteurs clés : la réduction du tabagisme, le dépistage précoce, ainsi que les traitements innovants, comme l’immunothérapie ou les thérapies ciblées.

L’efficacité des nouveaux traitements est particulièrement visible dans les cancers avancés. Ainsi, le taux de survie à cinq ans pour les cancers métastatiques a doublé, passant de 17 % à 35 %. Le cancer du poumon atteint aujourd’hui 28 % de survie contre 15 % dans les années 1990, et le cancer du foie a triplé son taux, de 7 % à 22 %. Quant au myélome, la forme la plus répandue des cancers du sang, aujourd’hui 62 % des patients y survivent après cinq ans, contre 32 % il y a une trentaine d’années.

Le cancer pourrait-il bientôt devenir une maladie chronique, traitable comme une autre ? Toujours est-il qu'avec près de 4,8 millions de décès évités depuis 1991, ces progrès offrent un réel espoir à des millions de familles touchées par la maladie. "Le traitement du cancer va bien au-delà des seuls soins médicaux. La survie implique aussi de faire face aux défis physiques, émotionnels et financiers du quotidien", fait remarquer le Dr William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society, dans un communiqué.

L’incidence de nombreux cancers continuent d’augmenter

Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite, car selon le rapport, l’incidence de nombreux cancers (sein, prostate, pancréas) continue d’augmenter, souvent liée à nos modes de vie modernes (malbouffe, pollution, stress...). Par ailleurs, l’accès aux soins demeure très inégal : certaines populations des Etats-Unis, comme les Amérindiens, présentent encore une mortalité deux fois supérieure à la moyenne. Enfin, les menaces budgétaires et les restrictions d’accès à l’assurance santé, décidées par l’administration de Donald Trump, pourraient mettre un coup de frein à ces avancées.