Ce vaccin ralentirait le vieillissement des seniors !

L'ESSENTIEL Le vaccin contre le zona pourrait aider à ralentir le vieillissement biologique, selon l'étude.

Les chercheurs ont mis en évidence que la vaccination est liée à une inflammation plus faible, un vieillissement épigénétique et transcriptomique plus lent et des scores de vieillissement biologique composites plus faibles.

Ce bénéfice persisterait sur le long terme.

Réduction des risques de maladies cardiovasculaires et de démence ou encore de décès… Plusieurs études ont montré que les bienfaits du vaccin contre le zona ne se limitent pas à la protection contre l’infection. Des chercheurs de l’université de Californie du Sud viennent de lui trouver un autre atout : ralentir le vieillissement biologique chez les personnes âgées.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue scientifique Journals of Gerontology, ce 20 janvier 2026.

Zona : moins d’inflammations chez les personnes vaccinées

Pour cette recherche, l'équipe a repris les dossiers de plus de 3.800 personnes âgées de 70 ans et plus ayant en 2016 qui ont participé à l’étude U.S. Health and Retirement Study. Elle a noté leur statut vaccinal contre le zona et évalué leur âge biologique. Ce dernier est établi en fonction de l'état des organes d'une personne, et non la date de naissance sur ses papiers. Les scientifiques l’ont calculé en fonction de sept éléments : l'inflation, l’immunité innée (défenses générales de l'organisme contre les infections), l’immunité adaptative (réponses à des agents pathogènes spécifiques après une exposition ou une vaccination), le débit sanguin, la neurodégénérescence, le vieillissement épigénétique (modifications de la façon dont les gènes sont « désactivés » ou « activés »), le vieillissement transcriptomique (analyse de l'ensemble des molécules d'ARN résultant de la transcription du génome).

L’analyse des données a révélé que les personnes vaccinées présentaient des niveaux d'inflammation significativement plus faibles ainsi qu’un vieillissement épigénétique et transcriptomique plus lent. Par ailleurs, leur âge biologique était aussi inférieur à leur âge réel.

"L’inflammation chronique de faible intensité est un facteur bien connu contribuant à de nombreuses affections liées à l’âge, notamment les maladies cardiaques, la fragilité et le déclin cognitif. Ce phénomène est appelé inflamm’aging", explique Pr Jung Ki Kim, premier auteur de l'étude. Elle ajoute : "en contribuant à réduire cette inflammation chronique, surtout en prévenant la réactivation du virus responsable du zona, le vaccin pourrait favoriser un vieillissement en meilleure santé. Bien que les mécanismes biologiques exacts restent à élucider, le potentiel de la vaccination pour réduire l’inflammation en fait un atout prometteur pour les stratégies plus globales visant à promouvoir la résilience et à ralentir le déclin lié à l’âge."

Le ralentissement du vieillissement est toujours observé quatre ans après la dose

Les bienfaits du vaccin contre le zona sur le vieillissement en bonne santé semblent se maintenir sur plusieurs années. En effet, le lien entre l’injection et le ralentissement de vieillissement biologique. "Les participants vaccinés quatre ans ou plus avant le prélèvement sanguin présentaient en moyenne un vieillissement épigénétique, transcriptomique et biologique global plus lent que les participants non vaccinés", soulignent la scientifique et sa co-auteure Pr Eileen Crimmins dans leur communiqué.

"Ces résultats indiquent que la vaccination contre le zona influence des domaines clé liés au processus de vieillissement. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour reproduire et approfondir ces résultats, notamment à l’aide d’études longitudinales et expérimentales, notre étude vient enrichir un ensemble croissant de travaux suggérant que les vaccins pourraient jouer un rôle dans les stratégies de vieillissement en bonne santé, au-delà de la simple prévention des maladies aiguës", ajoute la Pr Crimmins.