Comment se sentir moins fatigué en hiver ?

L'ESSENTIEL En hiver, le manque de lumière peut entraîner une carence en vitamine D, qui se traduit par de la fatigue, un sommeil perturbé et une faiblesse musculaire.

Ainsi, il est important de garder un rythme de sommeil régulier, en se couchant et en se levant toujours aux mêmes heures.

Il est également conseillé d'adopter une alimentation riche en vitamine D, en consommant des poissons gras, du jaune d'œuf ou encore l’huile de foie de morue.

Pendant l’hiver, la plupart d’entre nous ressentent une baisse d’énergie. Cette fatigue s’explique par plusieurs facteurs, auxquels il faut faire attention pour rester en forme pendant cette période.

Moins de lumière et de vitamine D en hiver

Le premier est le manque de lumière. En hiver, les jours raccourcissent et nous laissent donc moins de temps pour profiter du soleil. Pourtant, s’y exposer - toujours avec une protection solaire - est essentiel pour notre organisme. Plusieurs signes peuvent vous alerter d’une carence en vitamine D. La fatigue, mais aussi un sommeil perturbé, une faiblesse musculaire, la peau pâle ou encore le fait de tomber malade plus facilement font partie des symptômes, selon l’Université de Nebraska-Lincoln.

Mais la solution est simple. Comme l’indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), quinze à vingt minutes par jour d’exposition au soleil suffisent à couvrir nos besoins en vitamine D. Pour éviter le manque, la meilleure habitude est de sortir marcher quotidiennement. Mais si les conditions météorologiques ou les températures vous en empêchent, pas de panique : misez sur des aliments riches en vitamine D, comme les poissons gras, le jaune d'œuf ou l’huile de foie de morue.

Les journées plus courtes impactent aussi notre rythme circadien, c’est-à-dire l’horloge interne qui se base sur l’alternance jour / nuit, avec un cycle de 24 heures. Quand la lumière du jour baisse, l’information est envoyée à notre corps pour qu’il sécrète de la mélatonine. Au fur et à mesure, la concentration sanguine de cette hormone du sommeil augmente pour que nous ayons envie de dormir. En hiver, cela arrive donc bien plus tôt que l’heure à laquelle nous pouvons dormir. Dans ces conditions, pour ne pas trop perturber notre horloge biologique, la deuxième habitude à adopter en hiver est d’avoir un rythme de sommeil régulier. Il faut essayer de toujours se coucher et se lever aux mêmes heures, en dormant entre sept et neuf heures par nuit.

Quand les températures baissent, le corps lutte

Autre élément pouvant fatiguer notre organisme : les températures proches de zéro ou négatives. Lorsqu’il fait très froid, notre organisme lutte pour maintenir notre corps à 37 °C, ce qui est fatigant.

L’Assurance Maladie explique les mécanismes thermorégulateurs :

D'un côté, les vaisseaux de la peau diminuent et se contractent pour permettre une meilleure redistribution du sang vers les organes vitaux. Cette activité peut entraîner une hausse de la tension artérielle, du rythme et de l’activité cardiaques.

En même temps, la chaleur corporelle augmente avec l’activité musculaire, qui consomme beaucoup plus d’énergie lorsqu’il fait froid.

Pour aider l’organisme à lutter contre le froid, le mieux est donc de bien se couvrir en portant plusieurs couches de vêtements chauds. Ne négligez pas les accessoires : bonnet, gants et écharpe isolent un peu plus le corps de l’atmosphère glaciale. Enfin, dernières habitudes pour passer au mieux l’hiver : pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour (par exemple, de la marche ou du vélo) et adopter une alimentation équilibrée, en privilégiant les fruits et légumes de saison.