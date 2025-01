Fatigue chronique : et si votre alimentation était en cause ?

L'ESSENTIEL La fatigue chronique peut être liée à des carences en trois nutriments clés : la vitamine D, la vitamine B12 et les oméga-3.

L’alcool et les aliments sucrés, en plus de leurs effets nocifs, aggravent la fatigue en perturbant le métabolisme.

Un mode de vie sain, incluant sommeil de qualité, activité physique régulière et alimentation équilibrée, peut aider à réduire cette fatigue permanente.

Vous vous sentez souvent fatigué, voire épuisé ? Sachez que vous n’êtes pas seul : une enquête américaine de 2022 a révélé que 13,5 % des adultes ressentaient une fatigue importante presque tous les jours pendant trois mois. Chez les femmes âgées de 18 à 44 ans, ce chiffre atteint même 20 %. Mais d’où vient cette lassitude persistante ? Sans doute notamment de votre alimentation, explique la professeure Lina Begdache, de l’Université d’Etat de New York à Binghamton (Etats-Unis), dans un article publié dans The Conversation.

Trois nutriments essentiels à surveiller

D’après la spécialiste, la fatigue chronique peut être liée à des carences en trois nutriments clés : la vitamine D, la vitamine B12 et les oméga-3.

Vitamine D : Près de 40 % des Américains adultes en manquent. Une carence peut causer fatigue, douleurs musculaires, troubles de l’humeur et déclin cognitif. On la trouve dans le poisson gras (saumon, sardines), les produits laitiers enrichis et les jaunes d’œufs. Pour les végétariens et végétaliens, des alternatives existent, comme les laits végétaux enrichis et certains champignons.

Vitamine B12 : Une carence, présente chez environ 20 % des Américains, peut provoquer une anémie et une grande fatigue. Les sources principales incluent la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs. Les végétariens et végétaliens devraient, de leur côté, envisager des suppléments.

Oméga-3 : Cruciaux pour la santé du cerveau, les oméga-3 préviennent anxiété, dépression et troubles cognitifs. Les poissons gras sont les meilleures sources, mais des alternatives végétales, comme les graines de lin et de chia, existent. Attention, l’absorption des oméga-3 d’origine végétale demeure moins efficace.

Le rôle de l’alcool et du mode de vie

Au-delà des carences en vitamines et minéraux, il y a aussi les produits qui, de fait, épuisent votre organisme. C’est le cas de l’alcool qui, malgré son effet relaxant apparent, aggrave la fatigue. En perturbant le métabolisme des nutriments, il réduit leur absorption et diminue la production d’énergie. Autre aliment à bannir de l’assiette : les sucres raffinés, omniprésents dans les produits ultra-transformés, parce qu’ils provoquent des fluctuations énergétiques qui fatiguent davantage.

En parallèle, un mode de vie équilibré peut faire toute la différence. Le sommeil, par exemple, est primordial : 7 à 9 heures de sommeil par nuit sont essentielles. Adopter une routine du soir et limiter les écrans avant le coucher favorisent d’ailleurs un meilleur repos. L’exposition au soleil et l’activité physique sont également cruciales : quelques minutes de soleil quotidien suffisent pour synthétiser la vitamine D, et 150 minutes d’exercice hebdomadaire peuvent booster votre énergie.