Téléphone à l‘école : une heure d'apprentissage par jour volée aux élèves ?

L'ESSENTIEL Les adolescents américains passent plus d'une heure par jour sur leur smartphone pendant les cours.

Les réseaux sociaux sont les applications les plus consultées.

"Ils sont conçus pour créer une addiction [et] privent les élèves de la possibilité d'être pleinement présents en classe."

Chaque jour, les adolescents américains passent plus d'une heure sur leur smartphone... pendant les heures de cours, avec des conséquences néfastes sur la concentration et l’apprentissage. C'est le constat alarmant d'une étude américaine récemment publiée dans la revue JAMA.

Les plus exposés sont les lycéens et les foyers modestes

La recherche a suivi 640 adolescents âgés de 13 à 18 ans, dans le cadre de la vaste étude Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Grâce à un logiciel installé sur leur téléphone, les scientifiques ont pu mesurer de manière passive et précise leur usage réel entre septembre 2022 et mai 2024. Résultat : en moyenne, ces jeunes passaient 1,16 heure par jour sur leur smartphone en pleine journée scolaire. Les applications les plus utilisées étaient Instagram, TikTok et Snapchat, suivies par YouTube et les jeux.

Les chercheurs soulignent que les adolescents les plus âgés (16-18 ans) et ceux issus de foyers à faibles revenus sont ceux qui utilisent le plus leur smartphone à l'école. Pour le Dr Dimitri Christakis, pédiatre à l'université de Washington et auteur principal de l'article, la responsabilité des plateformes est claire. "Ces applications sont conçues pour créer une addiction, explique-t-il dans un communiqué. Elles privent les élèves de la possibilité d'être pleinement présents en classe et d'améliorer leurs compétences sociales."

Vers une interdiction du téléphone à l’école en France ?

Aux États-Unis, au moins 32 États et le district de Columbia ont adopté des mesures pour restreindre l'usage du téléphone à l'école. Mais selon le Dr Christakis, ces politiques sont "très mal appliquées, voire pas du tout". Il alerte : "Les États-Unis doivent prendre conscience des conséquences générationnelles d’empêcher les enfants d’apprendre efficacement à l’école". Pour le Dr Jason Nagata, co-auteur et professeur à l’université de Californie à San Francisco, cette étude permet de "dépasser les simples témoignages". En effet, "les adolescents ne rapportent pas toujours fidèlement leur temps d'écran. Les données objectives permettent une vision plus juste de leurs habitudes réelles".

En France aussi, l’utilisation du smartphone à l’école fait débat. Le gouvernement, qui défend une mesure à "la portée symbolique forte", prévoit en effet de bannir l'usage des téléphones portables dans les lycées, ainsi que l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. "L'interdiction du téléphone au lycée est une question de principe : le temps de l'école, c'est le temps de l'apprentissage, ce n'est pas le temps du téléphone", déclarait début janvier le ministre de l'Éducation, Edouard Geffray, dans un entretien à Ouest-France. "Le projet de loi du gouvernement est prêt, de manière à ce que le Parlement puisse en être saisi dès le mois de janvier comme l'a souhaité le président de la République", précisait-il.